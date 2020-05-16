Почему дети начинают врать родителям: советы психолога, как с этим бороться

Рано или поздно почти всем родителям приходится иметь дело с детской ложью. И часто взрослые решают накричать, пристыдить или сказать детям, что "врать плохо". Но психологи утверждают, что именно это провоцирует детей еще больше обманывать.

Психолог Наталья Подлесная рассказала в эфире телеканала Украина, как понять, почему ребенок врет, и как построить с ним честные отношения.

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Даже, кажется, послушные дети порой могут обманывать родителей, иногда – просто ради развлечения. Но ложь может быть признаком серьезных проблем в воспитании, поэтому родителям стоит как можно раньше обратить на это. внимание

"Пересмотрите свои наказания. Возможно, они не соответствуют поступкам детей. Дети врут тем, кого они боятся", – отметила психолог Наталья Подлесная. Но наказывать за ложь не стоит – даже словами. Психолог советует спокойно и по-дружески поговорить и выяснить причины.



Не нужно кричать на ребенка из-за лжи / Фото The Sun

Еще одна причина детской лжи – недостаток внимания. "Подумайте, не пренебрегаете ли вы ребенком? Старайтесь больше с ним говорить и чаще о его лучших чертах", – говорит Наталья Подлесная.

Так, для начала попробуйте разговаривать с ребенком перед сном. Пусть даже 10 минут, но посвятите это время только ребенку, не отвлекаясь на другие дела. Ребенку важно чувствовать, что его любят, несмотря на плохое поведение. Он будет чувствовать себя в безопасности и доверять вам свои секреты.

Кроме того, ребенок может врать, потому что видит семейные проблемы, которые родители пытаются скрыть. Поэтому попробуйте решить свои проблемы с партнером и подавайте хороший пример малышам.