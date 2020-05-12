Почему девушки выбирают плохих парней: объяснение психологов

Очень часто хорошие и умные девушки выбирают плохих парней, которые абсолютно на них не похожи. Однако именно такие хулиганы и грубые мужчины заставляют сердца женщин чаще стучать, а щеки краснеть. А потом эти же парни без мук совести разбивают сердца девушкам.

Журнал Good House обратился к психологам, чтобы выяснить, почему плохие парни привлекают девушек.

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"Плохие парни довольно смелые, что у некоторых женщин и ассоциируется с преувеличенной сексуальностью", – говорит психолог Майкл Каннингем.

Однако эксперты уверяют, что таких плохих парней девушки рассматривают только в краткосрочной перспективе, то есть они не считают их партнерами для длинных отношений или совместного будущего.

Почему девушки выбирают плохих парней

"Плохие" ребята освобождают девушек от давления быть "хорошими"

Мятежные черты девушки, как правило, подавляются в детстве, поскольку женщины социализируются на доброжелательность и привязанность. Ведь, как уверяет психолог Сара Меланкон, в основном "нас привлекают такие качества в других, которые мы бы сами хотели иметь".

Доктор Каннингем добавляет: "Если женщины не чувствуют себя сильными и независимыми, они могут захотеть такого в жизни".



Плохие парни в отношениях / Фото Psicologia

Плохие парни – захватывающий, разные и "запрещенные"

"Плохие парни могут быть желанным изменением в сравнении с обычными типами партнеров девушки. Особенно, если женщинам скучно", – говорит доктор Фугер.

К тому же, плохие парни могут казаться "запрещенными", что еще больше добавляет им привлекательности в глазах некоторых женщин. "Когда мы хотим чего-то, что не можем получить, наше желание этого растет", – добавляет эксперт Меланкон.

Девушки думают, что плохие парни защитят их

Женщины, которые чувствуют себя под угрозой часто подпадают под чары плохих парней, ведь те пренебрегают социальными нормами. Так, девушки считают, что с такими парнями будут чувствовать себя более защищенными.

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Женщины выбирают плохих парней, чтобы быть не такой, как все

Многие женщины, по словам экспертов, выбирают таких мужчин из-за глубинного и часто неосознанного желания быть не такой, как все. Они хотят с помощью партнера казаться лучше, чем другие, привлечь к себе внимание и выделиться из толпы.

Кроме того, психологи считают, что такой выбор женщин связан с отношениями с детства. Когда родители не уделяли достаточно внимания дочери, не говоря, что она самая красивая, забывали о ее Днях рождения, не обращают на нее внимание и тому подобное.