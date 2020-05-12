Почему девушки выбирают плохих парней: объяснение психологов
Очень часто хорошие и умные девушки выбирают плохих парней, которые абсолютно на них не похожи. Однако именно такие хулиганы и грубые мужчины заставляют сердца женщин чаще стучать, а щеки краснеть. А потом эти же парни без мук совести разбивают сердца девушкам.
Журнал Good House обратился к психологам, чтобы выяснить, почему плохие парни привлекают девушек.
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"Плохие парни довольно смелые, что у некоторых женщин и ассоциируется с преувеличенной сексуальностью", – говорит психолог Майкл Каннингем.
Однако эксперты уверяют, что таких плохих парней девушки рассматривают только в краткосрочной перспективе, то есть они не считают их партнерами для длинных отношений или совместного будущего.
Почему девушки выбирают плохих парней
- "Плохие" ребята освобождают девушек от давления быть "хорошими"
Мятежные черты девушки, как правило, подавляются в детстве, поскольку женщины социализируются на доброжелательность и привязанность. Ведь, как уверяет психолог Сара Меланкон, в основном "нас привлекают такие качества в других, которые мы бы сами хотели иметь".
Доктор Каннингем добавляет: "Если женщины не чувствуют себя сильными и независимыми, они могут захотеть такого в жизни".
Плохие парни в отношениях / Фото Psicologia
- Плохие парни – захватывающий, разные и "запрещенные"
"Плохие парни могут быть желанным изменением в сравнении с обычными типами партнеров девушки. Особенно, если женщинам скучно", – говорит доктор Фугер.
К тому же, плохие парни могут казаться "запрещенными", что еще больше добавляет им привлекательности в глазах некоторых женщин. "Когда мы хотим чего-то, что не можем получить, наше желание этого растет", – добавляет эксперт Меланкон.
- Девушки думают, что плохие парни защитят их
Женщины, которые чувствуют себя под угрозой часто подпадают под чары плохих парней, ведь те пренебрегают социальными нормами. Так, девушки считают, что с такими парнями будут чувствовать себя более защищенными.
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- Женщины выбирают плохих парней, чтобы быть не такой, как все
Многие женщины, по словам экспертов, выбирают таких мужчин из-за глубинного и часто неосознанного желания быть не такой, как все. Они хотят с помощью партнера казаться лучше, чем другие, привлечь к себе внимание и выделиться из толпы.
Кроме того, психологи считают, что такой выбор женщин связан с отношениями с детства. Когда родители не уделяли достаточно внимания дочери, не говоря, что она самая красивая, забывали о ее Днях рождения, не обращают на нее внимание и тому подобное.