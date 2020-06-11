Доверие – это важнейший фактор крепких отношений, однако все больше людей признается в том, что они скрывают от второй половинки некоторую информацию. Что заставляет пары лгать друг другу?

Интересно, что согласно исследованию, люди, которые обманывают вторую половинку в своих первых отношениях, склонны еще больше обманывать каждого следующего партнера. Но почему люди обманывают – в этом пытались разобраться эксперты издания Lady.Tochka.

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Причины лжи в отношениях

Ложь "во благо"

Часто человек скрывает неприятную правду от второй половинки, чтобы не огорчить ее/его, не поссориться из-за этого.

Боязнь реакции второй половинки

Если в прошлых отношениях (или в прошлом с нынешним партнером) ваша вторая половинка странно среагировала на какую-то информацию от партнера, то уже во второй раз человек может не скрыть эту информацию.

Например, парень мог злиться, если девушка общалась с кем-то, кто ему не по душе, или отвечала на звонки бывшего и тому подобное. Поэтому когда это повторится, девушка уже не признается об этом любимому.



Партнеры боятся правдой огорчить вторую половинку / Фото NewsDaily

Но это может разрушить отношения, ведь со временем все тайное становится явным. Так, вы или ваш партнер может проговориться, заметить что-то в телефоне, получить оповещение с отметкой на фото и т. д. Есть множество способов "попасться на лжи". А это приведет к потере доверия и, возможно, даже до ссоры или разрыва.

Как прекратить врать партнеру

Не бойтесь говорить о том, что вас беспокоит

Паре будет гораздо проще строить союз, в котором можно спокойно все обсудить и не бояться критики или глупых ссор.

Объясняйте друг другу свои мотивы

Информация, которую вы скрыли, может вызвать возмущение. Поэтому лучше объясните свой поступок. И помните, что у партнеров могут быть личные тайны друг от друга.



Умейте прощать любимого человека / Фото Ukrmedia

Прощайте

Идеальных людей не бывает, и часто те, кого мы любим, бывают немного непонятными. Поэтому научитесь прощать друг друга за ложь и быть терпеливыми к любимому человеку.

Будьте готовы работать над отношениями

Это гораздо сложнее, чем ссориться, но гораздо эффективнее на перспективу. Если вы хотите избавиться от лжи в паре, станьте открытыми друг к другу, прекратите скрывать информацию и работайте над отношениями.