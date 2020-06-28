Разрыв отношений – это всегда тяжело. Но почему тогда так много людей снова возвращается к своему бывшему партнеру – читайте объяснение экспертов в этой сфере.

Желание вновь зажечь минувшую страсть часто преследует нас на протяжении всей жизни. Исследование показало, что две трети опрошенных несколько раз расставались и снова мирились, а почти половина продолжала сексуальные отношения после того, как разошлись, пишет ВВС.Украина.

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К тому же, расставание и сладкое примирение пары вдохновили множество художников на создание песен, романов и фильмов. Но почему же люди склонны вновь и вновь возвращаться к тем отношениям, с которыми не вышло?

Почему людям сложно забыть бывших партнеров

Как объясняет невролог из Института Кинси Хелен Фишер, когда разрыв отношений происходит впервые, люди переживают фазу "отрицания". Поэтому у людей в этот момент может возникнуть идея вернуть бывшего возлюбленного или возлюбленную.

"Партнер, которого бросили, не прекращает любить человека, на самом деле он может даже любить его еще больше", – объясняет исследовательница.



Тоска за бывшим партнером / Фото Ukr.media

Зависимость от человека

Но на самом деле это лишь зависимость и привязанность к человеку. Так, МРТ-сканы мозга у людей, переживших развод, показали активность большого участка, который отвечает за зависимость. Человек чувствует повышенный уровень дофамина и нейромедиатора норадреналина, которые отвечают за желание просить о помощи.

"Пары, которые несколько раз разводятся и сходятся, все еще зависят друг от друга на химическом уровне, они не в состоянии разойтись, пока эта зависимость не погаснет", – объясняет эксперт.

Люди хотят восстановить старые отношения, потому что боятся одиночества

Если партнер после расставания сразу начинает встречаться с кем-то новым, то старые чувства стираются быстрее, а это уменьшает вероятность возвращения. Однако, другие могут чувствовать примерно одинаковый уровень страсти после расставания, что и заставляет их быстрее простить своего партнера.

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Или человек может хотеть восстановить отношения с бывшим, если не может найти новые. Ведь, по словам профессора Рене Дэйли, чувство неопределенности в отношениях искушает партнеров попробовать еще раз.

К тому же, желание восстановить отношения, даже если они плохо в них чувствовали себя чувствуют люди, которые боятся одиночества.

Тоску о бывших усиливают соцсети

Эксперты уверяют, что тоску по прошлому усиливают соцсети, в которых люди могут постоянно видеть своих бывших.

"Соцсети побуждают к поискам бывших и восстановлению общения с ними. Мы видим прошлые отношения в более позитивном свете, чем они были на самом деле", – говорит психиатр Гейл Зальц.



Соцсети напоминают о бывших / Фото Sputnik

Именно так социальные сети мешают людям "перевернуть страницу" старых отношений. К тому же, слежение за постами бывших может превратиться в нездоровую привычку.

Как забыть бывшего партнера

Психологи считают хорошей стратегией – удержания расстояния с партнером после разрыва отношений. Да, они советуют полностью прекратить общение с человеком на срок от 30 дней до 60 дней, а иногда и навсегда. Это время нужно использовать как на работу над собой.

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Однако невролог Хелен Фишер уверяет, что "правило без контакта" работает, прежде всего, в течение по меньшей мере 90 дней. Именно столько времени человеку обычно требуется, чтобы избавиться от зависимости.

"И следует понимать, что человека, который вас бросила, забыть сложно, но вы двигаетесь дальше и обязательно найдете новую любовь", – добавляют эксперты.