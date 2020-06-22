Когда вы начинаете новые отношения, то в начале это всегда весело и увлекательно. Но порой бывает так, что через 2-3 месяца после знакомства мужчина может проявлять меньший интерес к девушке. Психологи объяснили, почему так происходит.

И если в отношениях с мужчиной вроде все ок, но потом он неожиданно теряет интерес, то это может зависеть от некоторых причин, передает Yourtango.

Интересно! Как понять, что вы оказались в односторонних отношениях: правдивые признаки

Эксперты назвали 5 самых распространенных причин, почему парни вдруг теряют интерес и могут исчезнуть через 2-3 месяца после свидания.

Почему парень может внезапно потерять интерес к девушке

Вы находитесь на разных сроках отношений

На самом деле понимание сроков отношений является критически важным. Интересно, что мужчины просто знакомятся, чтобы понять, хотят ли они продолжать отношения дальше. При этом женщины часто хотят сразу превратить знакомства в отношения, особенно если их привлекает парень. Поэтому, если мужчина потерял к вам интерес через 2-3 месяца, то , скорее всего, он решает, имеют ли отношения потенциал.

Важно помнить, что люди, которых мы встречаем, сначала показывают себя с лучшей стороны, пока вы не узнаете их больше. К тому же, мужчинам обычно нужно больше времени, чтобы решить, хотят ли они отношения с кем-то, и когда девушки не дают им этого времени, они испытывают давление.



Не подгоняйте мужчину, он должен сам решить, чего хочет от отношений / Фото Life

Вы не даете ему достаточно времени, чтобы решить, чего он хочет

Так, психологи утверждают, что большинству мужчин требуется время, чтобы решить, чего он хочет от отношений. Но если женщина подталкивает его к этому разговору слишком рано или сразу планирует с ним совместное будущее (без его согласия), он почувствует давление и может потерять интерес к ней.

Он потерял к вам интерес, но боится об этом сказать

Часто люди могут просто исчезнуть из вашей жизни, потому что боятся сказать вам правду – что они не хотят отношений. И вы так и не сможете узнать правду, почему он так сделал – возможно, нашел себе другую или чувства между вами были недостаточно сильными.

Читайте также! Почему люди влюбляются в тех, кто им не подходит: 5 главных причин

У него исчезло увлечение вами

Увлечение и привлекательность – это то, что объединяет пару, вместе их держит именно эмоциональная связь и общие ценности. Но реальность такова, что люди могут не создать эмоциональную связь за несколько свиданий, а увлечение уже исчезло. Так, влюбленные теряют интерес друг к другу.

Ведь познакомившись со второй половинкой, вы не всегда можете за короткий срок понять, подходит ли она вам. Поэтому людям стоит научиться оценивать свое будущее с другим человеком.

Вы слишком далеко зашли

Во всех отношениях есть баланс, и он может быть взаимозаменяемым. Как, например, в танцах, когда кто-то должен взять на себя руководство. В условиях отношений, когда парень перестает "вести", женщина иногда склонна взять руководство на себя. Большинство считает, что это вполне нормально, но на самом деле не все мужчины воспринимают таких женщин.

Поэтому, когда у пары меняются роли в отношениях, парню может показаться, что женщина зашла слишком и что он должен "вести" в отношениях. Психологи советуют женщинам, чтобы они давали любимому возможность самовыразиться и "управлять" отношениями.