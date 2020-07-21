Иногда в отношениях вроде все складывается хорошо, и между вами есть любовь, но однажды ваш партнер заявляет, что хочет разойтись. Но почему он принял такое решение?

В книгах и фильмах часто говорят, что любовь вечна и она победит все, однако случается такое, что даже самые прочные отношения заканчиваются. Почему же любви приходит конец? Несколько главных причин назвало издание Cosmo.

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Вы более не счастливы с партнером

Каждый мужчина мечтает быть желанным и любимым. Однако если он видит, что его женщина уже не любит, то парень может принять решение разойтись, чтобы не заставлять друг друга страдать.

Как спасти ситуацию, если вы действительно его любите? Эксперты советуют донести до мужчины, что вы цените все, что он для вас делает. К тому же стоит понять, что парень не обязан делать вас счастливой, но он должен сам этого хотеть.

У вас разные цели

Еще одной причиной разрыва могут стать различные ценности пары. И это может проявляться во многих вещах, в частности желании или нежелании родить детей, выборе жилья, вероисповедании и прочем.

Поэтому, влюбленным в этом случае важно с самого начала отношений проговорить свои жизненные приоритеты и понять, сможете ли вы найти компромисс.

Партнеры, имеющие разные цели, не смогут встречаться долго

Вы хотите его изменить

Это является очень распространенной ошибкой многих женщин. И даже если девушка хочет изменить лишь что-то и делает это осторожно, рано или поздно мужчина это заметит и разочаруется.

Если же вам все-таким удалось найти компромисс, чтобы вы кое-что друг в друге изменили, то обязательно давайте мужчине личное пространство, чтобы он мог самостоятельно развиваться.

Вы не самостоятельны

Девушка не должна эмоционально зависеть от своего парня, ведь со временем такие отношения превратятся в токсичные. Да, иногда в жизни случаются ситуации, когда мы нуждаемся в поддержке или совете близких. Но плакаться и жаловаться ему из-за любой мелочи глупо.

Партнеры должны ценить автономию в отношениях, развиваться самостоятельно и быть независимыми друг от друга. Не бойтесь принимать решения.

Вы изменились

Со временем все отношения меняются. Но если сейчас ваши отношения кардинально отличаются от тех, какими они были сначала, то, возможно, стоит задуматься. Если вас что-то не устраивает в отношении друг к другу, то делайте что-то и обязательно поддерживайте интерес к любимому через пять, десять и даже двадцать лет.