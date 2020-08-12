Неверность – это одна из самых распространенных причин распада супружеских пар. Женщины верят, что их не могут предать, а часто бывают случаи, когда избранницы закрывают глаза на измену мужа и прощают ему все. Однако возникает вопрос: почему он не покидает семью и не уходит к любовнице? Ответы, которые помогут в этом разобраться, дал эксперт.

Причины неверности могут быть разные. Так же мужчины по-разному действуют, когда предали жену. Психолог Владимир Науменко журналистам издания tochka.net подробно рассказал о появлении любовниц в жизни мужчин и их действиях после этого. Читайте также Что делать, если вы узнали об измене мужа: действенные советы эксперта Почему муж изменяет, но не уходит из семьи Мужчина – покоритель сердец

Здоровые отношения возможны лишь в том случае, когда вам с партнером хорошо друг с другом. Однако, когда женщина узнает об измене, ее жизнь меняется. Она встает перед выбором: продолжать эти отношения или нет, прощать или нет. Как правило, жена – это тот человек, который любит, прощает все, пытается оправдать, найти какое-то объяснение неверности своего избранника. А для любовницы важно физическое и эмоциональное удовлетворение своих потребностей. Многие мужчины изменяют, потому что стремятся к адреналину, ощущениям, что они не безразличны другим женщинам и все еще могут завоевывать их.



Здоровые отношения возможны лишь в том случае, когда вам с партнером хорошо друг с другом. Однако, когда женщина узнает об измене, ее жизнь меняется. Она встает перед выбором: продолжать эти отношения или нет, прощать или нет. Как правило, жена – это тот человек, который любит, прощает все, пытается оправдать, найти какое-то объяснение неверности своего избранника. А для любовницы важно физическое и эмоциональное удовлетворение своих потребностей. Многие мужчины изменяют, потому что стремятся к адреналину, ощущениям, что они не безразличны другим женщинам и все еще могут завоевывать их. У мужчины есть чувство долга

Есть мужчины, которые не имеют всего, что хотят получить в отношениях, однако и не стремятся завершать их. Они предавали не раз, испытывают дискомфорт, вину, однако не могут повлиять на свою неверность. В таком случае мужчина не уходит из семьи, потому что чувствует себя обязанным перед ней. Однако, оставаясь, он лишь обостряет ситуацию, ведь жена страдает не меньше.

Почему мужчины изменяют / Фото: tfa.org.ua Развод невыгоден

В некоторых ситуациях мужчины часто обращают внимание на экономическую составляющую отношений. Если у супругов есть общее имущество, бизнес, а после развода нужно будет делить это все, то он решает сохранить семью и ничего не терять.



В некоторых ситуациях мужчины часто обращают внимание на экономическую составляющую отношений. Если у супругов есть общее имущество, бизнес, а после развода нужно будет делить это все, то он решает сохранить семью и ничего не терять. Мужчина неуверен в любовнице

Любовница – это женщина, которая ничего не обязана. Сегодня она есть, а завтра ее может не быть. А жена всегда остается рядом, ведь она любит и прощает.



Любовница – это женщина, которая ничего не обязана. Сегодня она есть, а завтра ее может не быть. А жена всегда остается рядом, ведь она любит и прощает. Проблемы в сексуальной жизни супругов

Часто женщина с головой погружается в семейную жизнь. Она уделяет все внимание детям, забывает ухаживать за собой. Она пытается быть хорошей мамой, отличной хозяйкой в своем доме, и муж отходит на второй план. В частности, без внимания остается интимная жизнь пары. Однако в таком случае стоит поговорить со второй половинкой о том, что не нравится и что нужно сделать для улучшения отношений.