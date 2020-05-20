Почему мужчины изменяют: психотерапевт назвал главную причину

Известный американский психотерапевт Гэри Ньюман заверил, что мужчины изменяют не из-за сексуального влечения или физической привлекательности. Результаты его исследования оказались довольно неожиданными

Ньюман опросил более 200 неверных мужчин, чтобы узнать, что именно подтолкнуло их к измене, пишет издание Business Insider.

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Выяснилось, что 48% мужчин ответили, что изменили своей второй половине из-за эмоциональной неудовлетворенности. То есть недостаток внимания и душевного тепла являются ключевыми факторами мужских измен.

"Мужчины гораздо более чувствительные существа, чем может показаться на первый взгляд, и какими воспринимает их общество. Они требуют похвалы и восхищения, поэтому если недополучают этого в семье, пытаются найти на стороне", – пояснил психотерапевт.

Часто эту необходимую похвалу и признание мужчины могут получить в офисе. И как показывает исследование, около 40% неверных мужчин предали именно с коллегами. Почему? Психотерапевт уверяет, что женская часть коллектива чаще хвалит мужчин за хорошо выполненную работу, что непременно повышает их самооценку.

Интересно, что физическая привлекательность также не играет важной роли в измене, как думают женщины. Выяснилось, что около 88% мужчин изменяли женам или девушкам с менее привлекательными женщинами.

Но независимо от причины, подтолкнувшей мужчину к измене, 68% из них испытывают чувство вины.