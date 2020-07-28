Все замечали, что некоторые пары в отношениях становятся похожими друг на друга. Это окружающим только кажется или так на самом деле? Ученые решили в этом разобраться.

На протяжении многих лет исследователи анализировали вопросы привлекательности. Но результаты сильно отличаются: некоторые ученые говорят, что противоположности притягиваются, а другие делают ставку на то, что именно сходство, а не различие, сближает людей, пишет Yourtango.

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Так, исследование, проведенное в 2010 году в Университете Мичигана, подтверждает последнее. Ученые говорят, что люди хотят иметь общие интересы и быть похожими с партнерами. И именно это позволяет паре дольше быть вместе.

Психолог Роберт Зайонц пересмотрел серию фотографий пар, сначала как молодоженов, а потом 25 лет после этого и обнаружил, что чем больше времени пары проводят вместе, тем больше они становятся похожими друг на друга.

Эксперты утверждают, что после 25 лет совместной жизни у пар есть заметное сходство. Одно из исследований объясняет, что партнеры отражают мимику своих половинок, поэтому их образы кажутся похожими. Кроме того, некоторые пары думают, что у них одинаковый характер.

Ученые добавляют, что чаще всего внешний вид человека меняется с тем, какой он выбирает стиль и как преподносит себя. А уже те пары, которые любят проводить время друг с другом, часто проявляют схожий вкус во всем.

В конце концов, неважно, считаете ли вы, что выглядите так же, как и ваш партнер. Самое главное, что вы любите друг друга за то, какими вы есть, а не потому, что вы хотите быть с похожим на себя человеком.