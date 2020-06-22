После 30-ти или даже 25-ти лет множество знакомых и родственников могут заваливать женщину вопросами, не вышла ли она еще замуж, не собирается ли и есть ли поклонник. Почему же женщинам трудно выйти замуж после тридцати лет?

Согласно статистике, в странах СНГ каждая 10 женщина в возрасте 30+ до сих пор не вышла замуж. А среди женщин от 40 до 50 лет незамужними остаются лишь несколько процентов. Однако, как отметил эксперт по отношениям Ярослав Самойлов изданию ТСН, в этом нет ничего страшного, поэтому не стоит волноваться и думать, что вы до конца жизни не найдете вторую половинку.

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Почему женщинам трудно выйти замуж после 30-ти

Предрассудки, что после 30-ти выйти замуж сложно

Такие предрассудки и разговоры от близких часто становится первой причиной, почему женщины как можно скорее после 30-ти пытаются выйти замуж. Почему так? Ибо, по словам психолога, в женском подсознании еще со времен юности или даже детства закрепился страх, что без семьи человеку будет очень трудно выжить в этом опасном мире.

"Из этого следует, что одинокая девушка была обречена на гибель. А семья – плохая или хорошая – выступала некой защитой и гарантией того, что все будет хорошо", – говорит Самойлов.

Однако сейчас жить одной или с подругой вполне нормально, хотя иногда сложно избавиться внутреннего страха.

Страхи женщины

Психолог уверяет, что понимание того, сложно выйти замуж после 30 зависит только от женщины, в том числе и от ее страхов. Девушки боятся, что не найдут того единственного и даже могут думать, что только в фильмах о любви свободные и замечательные мужчины, а в вашем мире – все или "всё не так", или женаты.



Не стоит бояться, что вы не выйдете замуж / Фото Goodfon

Неудержимое желание выйти замуж, потому что "так надо"

Неудержимое желание выйти замуж может появляться у женщин из-за того, что так делали наши предки. Ведь когда-то считалось, что выйти замуж после 30 гораздо труднее, потому что как для женщин, так и для мужчин этот возраст считался преклонным. И хотя впоследствии история изменилась, осталась иллюзия, что выйти замуж после 30-ти сложно.

К тому же, когда женщины видят, как ее сверстники выставляют в соцсетях фото со свадьбы, а подруги уже живут семейной жизнью, то у нее могут возникнуть мысли вроде: "Мне уже 30, а я еще не замужем. Кто возьмет такую ​​старую?", "Что со мной не так? Вон Катя и толще, и глаза у нее маленькие, и готовит она плохо, а уже замужем и двое детей" и др. Из-за этого люди могут все реже выходят из дома и не имеют увлечений.

Стиль жизни

Когда женщины после 30-ти становятся менее активными, то думают, что и замуж выйти – это непосильная задача. Ведь некоторые женщины много работают, поэтому нет времени на знакомство с мужчинами.

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"Поэтому порой нужно задумываться о своем стиле жизни. Потому что если вы смотрите сериалы в 3 часа ночи, в 11 приходите на работу, уходите в 19, а по вечерам сидите с подругами в кафе, то можете считать, что брак вам не нужен, потому что вы до него не дотягиваете", – говорит психолог.

Боятся вопросов касательно своего возраста

Кроме того, некоторые женщины считают, что мужчины боятся тех, кому за 30, и первой мыслью у него при знакомстве будет: "А почему она еще не замужем?" или "Что с ней не так?".

На самом деле, психологи уверяют, что возраст не способен напугать мужчину, который по-настоящему заинтересован в отношениях. К тому же, если вашего спутника интересует только ваш возраст, то вам явно не по пути.



Не стоит бояться различных вопросов на свидании / Фото NewsDaily

Главное – ухаживать за собой. Мягкость, нежность, женственность, прекрасный характер гораздо важнее, чем ваша цифра в паспорте. Не ведитесь на стереотипы и живите реальностью.

Отпугивают мужчин

Мужчин может напугать на первом свидании фраза от женщины, что она хочет серьезных отношений. Ведь такая девушка, которая хочет выйти замуж за первого встречного, выглядит как очень неуверенный в себе человек, который не ценит и не любит себя.

Ведь именно неуверенность в себе рождает стереотип "я никому не нужна". По словам психологов, пока женщина не поймет, что ей нужно от жизни, от мужа и семьи, то ее шансы счастливо выйти замуж невелики.

Зависть знакомых

Беззаботная жизнь после 25-ти точно привлекает девушек, которые выскочили замуж в 18 или 19 лет. Ведь многие из них впоследствии понимают, что замуж надо выходить не только по любви, а обращать внимание на личность мужчины. В частности, как он решает проблемы, как он относится к деньгам и какие у него взгляды на воспитание детей.

Однако именно такая зависть от других – это еще одна причина, которая формирует стереотип "замуж после 30 – нереально!".