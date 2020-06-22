Почему некоторым женщинам трудно выйти замуж после 30-ти
После 30-ти или даже 25-ти лет множество знакомых и родственников могут заваливать женщину вопросами, не вышла ли она еще замуж, не собирается ли и есть ли поклонник. Почему же женщинам трудно выйти замуж после тридцати лет?
Согласно статистике, в странах СНГ каждая 10 женщина в возрасте 30+ до сих пор не вышла замуж. А среди женщин от 40 до 50 лет незамужними остаются лишь несколько процентов. Однако, как отметил эксперт по отношениям Ярослав Самойлов изданию ТСН, в этом нет ничего страшного, поэтому не стоит волноваться и думать, что вы до конца жизни не найдете вторую половинку.
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Почему женщинам трудно выйти замуж после 30-ти
- Предрассудки, что после 30-ти выйти замуж сложно
Такие предрассудки и разговоры от близких часто становится первой причиной, почему женщины как можно скорее после 30-ти пытаются выйти замуж. Почему так? Ибо, по словам психолога, в женском подсознании еще со времен юности или даже детства закрепился страх, что без семьи человеку будет очень трудно выжить в этом опасном мире.
"Из этого следует, что одинокая девушка была обречена на гибель. А семья – плохая или хорошая – выступала некой защитой и гарантией того, что все будет хорошо", – говорит Самойлов.
Однако сейчас жить одной или с подругой вполне нормально, хотя иногда сложно избавиться внутреннего страха.
- Страхи женщины
Психолог уверяет, что понимание того, сложно выйти замуж после 30 зависит только от женщины, в том числе и от ее страхов. Девушки боятся, что не найдут того единственного и даже могут думать, что только в фильмах о любви свободные и замечательные мужчины, а в вашем мире – все или "всё не так", или женаты.
Не стоит бояться, что вы не выйдете замуж / Фото Goodfon
- Неудержимое желание выйти замуж, потому что "так надо"
Неудержимое желание выйти замуж может появляться у женщин из-за того, что так делали наши предки. Ведь когда-то считалось, что выйти замуж после 30 гораздо труднее, потому что как для женщин, так и для мужчин этот возраст считался преклонным. И хотя впоследствии история изменилась, осталась иллюзия, что выйти замуж после 30-ти сложно.
К тому же, когда женщины видят, как ее сверстники выставляют в соцсетях фото со свадьбы, а подруги уже живут семейной жизнью, то у нее могут возникнуть мысли вроде: "Мне уже 30, а я еще не замужем. Кто возьмет такую старую?", "Что со мной не так? Вон Катя и толще, и глаза у нее маленькие, и готовит она плохо, а уже замужем и двое детей" и др. Из-за этого люди могут все реже выходят из дома и не имеют увлечений.
- Стиль жизни
Когда женщины после 30-ти становятся менее активными, то думают, что и замуж выйти – это непосильная задача. Ведь некоторые женщины много работают, поэтому нет времени на знакомство с мужчинами.
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"Поэтому порой нужно задумываться о своем стиле жизни. Потому что если вы смотрите сериалы в 3 часа ночи, в 11 приходите на работу, уходите в 19, а по вечерам сидите с подругами в кафе, то можете считать, что брак вам не нужен, потому что вы до него не дотягиваете", – говорит психолог.
- Боятся вопросов касательно своего возраста
Кроме того, некоторые женщины считают, что мужчины боятся тех, кому за 30, и первой мыслью у него при знакомстве будет: "А почему она еще не замужем?" или "Что с ней не так?".
На самом деле, психологи уверяют, что возраст не способен напугать мужчину, который по-настоящему заинтересован в отношениях. К тому же, если вашего спутника интересует только ваш возраст, то вам явно не по пути.
Не стоит бояться различных вопросов на свидании / Фото NewsDaily
Главное – ухаживать за собой. Мягкость, нежность, женственность, прекрасный характер гораздо важнее, чем ваша цифра в паспорте. Не ведитесь на стереотипы и живите реальностью.
- Отпугивают мужчин
Мужчин может напугать на первом свидании фраза от женщины, что она хочет серьезных отношений. Ведь такая девушка, которая хочет выйти замуж за первого встречного, выглядит как очень неуверенный в себе человек, который не ценит и не любит себя.
Ведь именно неуверенность в себе рождает стереотип "я никому не нужна". По словам психологов, пока женщина не поймет, что ей нужно от жизни, от мужа и семьи, то ее шансы счастливо выйти замуж невелики.
- Зависть знакомых
Беззаботная жизнь после 25-ти точно привлекает девушек, которые выскочили замуж в 18 или 19 лет. Ведь многие из них впоследствии понимают, что замуж надо выходить не только по любви, а обращать внимание на личность мужчины. В частности, как он решает проблемы, как он относится к деньгам и какие у него взгляды на воспитание детей.
Однако именно такая зависть от других – это еще одна причина, которая формирует стереотип "замуж после 30 – нереально!".