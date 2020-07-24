Часто состоятельные родители пытаются показать, что не только они, но и их дети относятся к "кругу избранных". Ведь они могут покупать малышам дорогущие подарки, даже если они им не очень нужны. Но психологи говорят, что не стоит приучать ребенка к роскоши, лучше передать ему правильные ценности.

Бесспорно, дети должны жить в тех же условиях, что и их родители. Но проблема может возникнуть тогда, когда родители сознательно или бессознательно внушают ребенку то, что богатство – это обязательное условие нормальной жизни, и по-другому жить нельзя, пишет Osvita Nova.

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Психолог Марина Мелия рассказала, как на ребенка влияет жизнь в роскоши, которую ему прививают родители.

Почему нельзя приучать ребенка к роскоши

Ребенок "подсаживается" на иглу искусственных потребностей, впитывает философию "сладкой жизни" и вырастает готовой жертвовать настоящими ценностями, чтобы получить желаемое.

Но по словам Психологини, такие дети в большей степени принадлежит не себе, а родителям, и не умеют самостоятельно принять решение и нести ответственность за свои действия.

Кроме того, дети богатых родителей обычно выбирает профессию, место жительства, жену и даже друзей, ориентируясь не на собственные чувства и интересы, а на сохранение и поддержание соответствующего уровня жизни.

У малышей стирается грань, разделяющая достаточное и избыточное

Ребенок, которого приучают к роскоши, требует от родителей все больше и больше каждый день, а подарки становятся все дороже. Поэтому, с возрастом ребенок превращается в человека, которому постоянно чего-то не хватает.



Дети могут капризничать, чтобы получить еще больше вещей / Фото smartum

Такой человек потом всю жизнь проводит в поиске "той самой" вещи. Кажется, что надо купить желанную машину или новый дом и все станет хорошо. Но когда он наконец получит желаемое, то ничего не меняется, потому что ему трудно избавиться от внутреннего напряжения.

Роскошь сбивает "моральный компас" человека

В ходе гарвардского исследования под названием "Дьявол носит Prada" ученые доказали интересную вещь. Всех участников разделили на две группы: одни любовались предметами роскоши, а другие смотрели на обыденные, недорогие вещи. Каждый из них должен был представлять себя главой фирмы, которому необходимо принять решение о производстве автомобиля, компьютерной программы или видеоигры.

Однако участники понимали, что эти продукты потенциально опасен: автомобиль загрязняет окружающую среду, программное обеспечение содержит вирусы, а видеоигра воспитывает в подростках жестокость. Однако те, кто" был в роскоши", оказался готов принять выгодное решение в ущерб других людям просто из пользы и эгоизма.

Интересно, что знаменитый психолог Эрих Фромм описал два способа существования человека – "иметь" и "быть". Он утверждает, что родители, которые добились успеха благодаря своим талантам и усилиям обычно не показывают детям, как, где и сколько они работают.

Как воспитать правильные ценности у ребенка

Поэтому, по словам экспертов, нужно рассказывать ребенку, как увлекательно заниматься любимым делом, объяснять, что работа может приносить больше удовольствия, чем те вещи, которые можно купить за заработанные деньги.

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Но сначала стоит разобраться, как сами родители относятся к деньгам и роскоши: для них они фетиш или инструмент, что дает возможность организовать свою жизнь как хочется?

Несмотря на дефицит времени, родители могут передать детям свои правильные ценности.

"У меня трое взрослых детей, и они до сих пор вспоминают слова, которые слышали от меня в детстве: "Представьте, что в доме произошел пожар, все сгорело, и вы выбежали на улицу без ничего. Что у вас осталось? Отношения с близкими, здоровье, знания, опыт, любимое дело. Это и есть самое главное", – добавила Марина Мелия.