Часто после нескольких свиданий или близкого общения парень просто начинает игнорировать девушку. От него нет ни одного звонка, сообщения или намека на продолжение отношений. Почему так происходит и что делать – читайте объяснение психологов.

Перед тем как решать, что делать, нужно понять, почему парень не отвечает вам. Ведь есть много причин такого поведения, пишет Cosmo.

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7 причин, почему мужчина вас игнорирует

Он боится, что вы его бросите

Часто ребята могут прекратить общение с девушкой, если замечают, что вокруг нее есть множество поклонников. В таком случае он может почувствовать себя ненужным и решает, что лучше это сделать сейчас, чем ждать, пока вы его покинете.

Он пока имеет сомнения

Иногда ребята игнорируют девушку, потому что им нужно больше времени, чтобы решить, начинать ли отношения. Так, это может вас раздражать, но на самом деле такая тщательность и серьезность в выборе партнерши – это хороший признак. Но важно здесь, как долго он будет разбираться в себе.



Парень сомневается в отношениях / Фото Тут

Он неуверен в себе

Еще одной причиной, почему парень вас игнорирует, может быть заниженная самооценка или просто неуверенность в себе. Такой парень понимает, что не выдержит конкуренции с другими мужчинами или считает себя недостаточно хорошим для вас. Поэтому он, чтобы уберечь самолюбие, решает "заморозить" отношения.

Он не готов к серьезным отношениям

Иногда бывает так, что девушка действительно нравится парню, он понимает, что она хочет серьезных отношений, зато он еще не готов. Иногда мужчинам хочется просто короткого романа, поэтому он решает игнорировать вас, пока это не перешло в нечто более серьезное.

Он боится сделать первый шаг

Обычно девушки ждут первого шага от своего избранника и не могут первые позвонить. Однако парень может тоже боятся сделать первый шаг и ждет сигнал зеленого света от вас.

Он с вами играется

Мужчина может с помощью показного безразличия "поднять свои ставки" и вызвать еще больший интерес и азарт у девушки. Но так, игнорируя вас, он хочет, чтобы вы его завоевывали, и от этого парень получает удовольствие.

Он еще не оправился после предыдущих отношений

Иногда из-за несчастного разрыв парни не хотят быстро завязывать новые отношения и погружаться в любовные чувства. Тем более, если с бывшей у него были действительно серьезные отношения. Поэтому мужчина может не спешить звать вас на свидание. Но на это не надо обижаться. Возможно, ему нужно немного больше времени.