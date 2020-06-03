Пара может встречаться довольно долго, но не спешить к серьезным шагам. Так, мужчина часто, когда вы начинаете разговор о совместном будущем, говорит, что он еще не готов или переводит тему. Психологи помогли разобраться, почему же он затягивает со свадьбой?

Ведь женщины не могут понять, в чем дело. Они видят, что мужчина их вроде как любит, но не делает предложение. Поэтому психолог Елена Савинова рассказала изданию ВВС несколько причин, почему мужчина затягивает с женитьбой.

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Комплекс хорошей девочки

По словам психолога, отношения с "хорошей девочкой" больше напоминают дружеские, чем романтические. Обычно, проявляет инициативу именно девушка. К примеру, она предлагает куда-то пойти, что-то вместе сделать и тому подобное.

Обычно, парень об этом и не думает, ведь он всегда доволен и благодарен. Так зачем заниматься такими мелочами, как кто первый что-то предложил или позвонил, если всех все устраивает? Именно поэтому такие мужчины и не спешат с женитьбой.

Не знакомит вас с родными

Если мужчина не спешит знакомить вас со своими родственниками и даже друзьями, и сам избегает вашего круга, то это может свидетельствовать, что он не готов к серьезным шагам с вами.



Парень не готов к серьезным шагам / Фото CDN

К тому же, он может совсем не ревновать, когда вы рассказываете, что какой-то мужчина сделал вам комплимент или попросил номер телефона. В то же время сам может вспоминать в мелочах о бывшей девушке, сравнивать ее с вами, совсем не заботясь, что делает тем самым вам больно.

Не тратит на вас деньги

Не каждая девушка может упрекнуть любимого за то, что он не тратит на нее деньги, потому что боится показаться меркантильной. Он может говорить, что экономит или считает подарки просто тратой денег, но на самом деле он просто не видит общего с вами будущего.

"Добавлю, что когда мужчина разбрасывается деньгами, то это также не свидетельствует о серьезности намерений. Возможно, он щеголяет перед собой и вами, а может, откупается, чтобы скрыть равнодушие", – говорит психолог.

Что делать женщине? Эксперт советует сначала поменять линию поведения на прямо противоположную. Ничего не предлагать и не планировать за двоих. "Не звоните, не пишите. Не говорите то, что нравится партнеру и не ведите себя так, как он любит", – отмечает Елена Савинова.

Можете спросить прямо, планирует ли он жениться (жить вместе или иметь детей) с вами. Если нет, смело заканчивайте такие отношения. Вы же не хотите вечно быть для кого-то "запасным аэродромом"?