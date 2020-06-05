Большинство детей время от времени начинают капризничать и показывать собственные прихоти. У некоторых малышей этот период проходит быстрее, а у кого-то – затягивается. Но почему дети капризничают и как с этим могут справиться родители?

По словам экспертов, дети не получают удовольствия от того, что капризничают, а причины, почему они так делают, зависят от возраста, пишет издание 4mamas.

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Возрастные особенности капризов

0 – 2-летних малышей

Обычно именно в этом возрасте малыши капризничают, если не удовлетворены их базовые потребности, в частности, они голодны, устали или очень соскучились по родителям. Успокоить ребенка в таком случае довольно легко: накормить, обнять, уложить спать.

2 – 5-летних малышей

В этот период дети могут проявлять несогласие и отстаивать собственные желания. Но родителям не стоит подавлять эти проявления, потому что это только навредит. Психологи утверждают, что для ребенка важно, чтобы взрослые учитывали его мнение. Поэтому в случае возникновения противоречий следует соблюдать стратегию партнерства – обсудите с ребенком причины и последствия своих требований и потенциальных возможностей.



Ребенок в возрасте 2 – 5 лет может капризничать из-за несогласия с родителями / Фото drimtim

Ребенок от 5 лет

Если ребенок в таком возрасте до сих пор капризничает, то это означает, что таким образом ему удается добиться желаемого от кого-то из взрослых, используя плач, обиды или нытье. Что делать родителям? Стоит изменить такое поведение малышей через собственные действия – обращать внимание, когда вам проще уступить ребенку, чем настаивать на своем, а когда лучше найти компромисс.

Почему дети капризничают: причины

Психологи выделяют несколько причин капризов малышей. Первая – это манипуляции. Иногда двухлетний или трехлетний малыш уже способен отследить поведение взрослых и вести себя так, чтобы добиться своего.

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Вторая причина – взросление. В старшем возрасте малышей это признак, что ребенку тесно в старых рамках поведения, и что он нуждается в большей самостоятельности. Здесь родителям стоит дать ребенку свободу, ответственность и возможность принимать собственные решения.

Третья причина – это дефицит внимания родителей. Ведь когда мама и папа постоянно на работе или в других делах, то ребенок чувствует себя ненужным. Именно поэтому он капризничает, выражая обиду. В этом случае взрослым стоит изменить график и проводить с ребенком больше времени.