Каждый ребенок – это маленькая личность и она, независимо от возраста и пола, требует понимания и хочет иметь здоровые отношения с родителями. Однако взрослые часто допускают некоторые ошибки в общении.

Психолог Виктория Юдковская рассказала, как построить взаимоотношения с ребенком, и что делать когда он начинает отстаивать собственные границы, пишет издание "Гуляйполе".

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Какие важные шаги должны сделать родители навстречу своему ребенку? До того, как ребенку исполнится 10-11 лет, его отношения с родителями должны уже сформироваться дружественными и здоровыми. Чтобы он мог доверять взрослым свои переживания и мысли.

Как построить здоровые отношения с ребенком.

Шаг №1: воспринимайте ребенка таким, какой он есть

Независимо от возраста ребенка, родители должны всегда принимать его таким, каким он есть, независимо от его способностей, задатков или взглядов. Ведь именно это и создает фундамент ваших взаимоотношений.

Кроме того, нужно прощать ребенку его ошибки и недостатки, ведь он тоже имеет на них право, как и все остальные люди.

Шаг №2: обнимитесь

Вместо того, чтобы кричать на ребенка из-за какой-то неприятности, лучше обнимите его. Поскольку, по словам психологов, обнимать малышей стоит не менее 8 раз в день. Поэтому всегда в течение дня находите время для тактильного контакта с ребенком.

Объятия и конструктивный диалог – это лучший путь к пониманию и построению доверительных отношений. И помните, что ваш ребенок не плохой, плохим может быть только его поступок.



Обнимайте ребенка чаще / Фото learning

Психолог добавляет, что более взрослый ребенок или подросток может в определенный период отказываться от объятий. И это нормально, не настаивайте на этом, ведь у каждого человека свои границы личного комфорта

Шаг №3: научите ребенка проявлять собственные чувства

Чтобы ребенок не боялся рассказывать родителям о собственных чувствах, взрослые должны сами говорить о своих чувствах. К примеру, "мне грустно, потому что ...", "я радуюсь, потому что .." и т.д. Спрашивайте у ребенка, как он себя чувствуешь, из-за чего обижен.

Такая заинтересованность и абсолютная открытость в общении очень важна и родителям необходимо не допускать коротких ответов, типа "угу", "ага" и "ну все хорошо?", если ребенок вам рассказал то, что его волнует. Потому что иногда он хочет поделиться с вами своей радостью, но ваше очередное "угу" отбивает потребность рассказывать что-то.

В любом возрасте ваши дети должны быть уверены, что они могут что-то рассказать родителям и получить мудрый и конструктивный совет

Шаг №4: совместный досуг

Обязательно необходимо проводить свободное время вместе с ребенком. Создайте определенные семейные традиции, где будете проводите время с детьми, играя в игры, исследуя что-то или просто общаясь. Все зависит от возраста ребенка.

Что важно для подростка? Старшим детям необходимо, чтобы их уважали как личность и одновременно любили, но не давили. Ведь в подростковом возрасте ребенок больше ощущает давление извне.

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Что делать, когда вас одолевают эмоции? Психолог советует, когда ребенок, например, стукнул дверью или что-то воскликнул, не продолжать общение в данный момент. Лучше дайте ребенку покой на время и сами успокойтесь. Все конструктивные разговоры нужно проводить, когда эмоции "улягутся".

Как наладить общение со взрослыми детьми?

Дайте взрослому ребенку возможность самому делать ошибки и одерживать свои победы. Взрослых сына или дочь уже поздно учить определенным взглядам на жизнь.

Да, родителям сложно видеть, что ребенок совершает ошибку и получит болезненный опыт. Но это уже взрослая личность, и она должна получить этот опыт, потому что это ее жизнь. А родители в этот момент могут дать ребенку свою любовь и поддержку.