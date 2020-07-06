Почему родители не могут договориться с детьми: главные ошибки

Очень важно уметь договариваться с ребенком. Поэтому родителям стоит научить малыша на личном примере, как решать конфликты с помощью компромисса. Но, к сожалению, многие взрослые делают ошибки в воспитании. Им иногда легче согласиться с ребенком, и сделать так, как он хочет, чем договариваться с ним о чем-то.

Так считает психолог Виктория Горбунова. Эксперт на своей странице в Фейсбуке назвала самые распространенные ошибки родителей, которые мешают договариваться с ребенком.

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Психолог рассказала, что иногда просит родителей понаблюдать за их взаимодействием с ребенком, когда они с чем-то не согласны. То есть заметить, сколько раз они настаивают на своем, сколько соглашаются с малышом, сколько раз идут на компромисс.

Так, из десяти случаев, как правило, в 6-8 родители допускают только собственные решения, в 2-х – делают так, как хочет ребенок и маленькая доля ситуаций, от 0 до 2-х, когда родители смогли договориться и нашли компромисс.

Родители должны договариваться с ребенком, учитывая его мнение / Фото Chytomo

Из этого следует, что родителям легче согласиться с ребенком, и сделать так, как он хочет, чем договориться с ним о чем-то. К примеру, почти у всех взрослых встречалась такая ситуация, когда ребенок хочет мороженое, а папа или мама ему отказывает, а через некоторое время сдается под давлением уговоров и нытья.

Интересно, что существуют типичные способы, в которых родители отказывают. Обычно, это отрицание без особых объяснений ( "Я сказала – нет!" Или "Потому что нельзя!"). Очень похожи и способы, в которых родители сдаются. Преимущественно согласие взрослых больше выглядит как "достал уже" и сопровождается усталым "Ну хорошо ...",

– говорит психолог.

Обычно, родители даже не думают искать компромисс, так как уверены, что это все равно не поможет и не хотят затягивать выяснение отношений.

А вот дети в таких случаях усваивают несколько уроков:

Первый – надо ныть и требовать свое, пока родители не позволят или категорически не откажут.

Второй – легче выпросить, чем договориться.

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Психологи уверяют, что родителям не стоит забывать и о потребностях своего ребенка.

Как договориться со своим ребенком