Многие родители выясняют свои отношения при ребенке и считают это нормальным. Но здесь стоит знать, что дети запоминают такие негативные моменты семейных скандалов, и это влияет на их сознание. Эксперты назвали шесть причин, почему родители должны прекратить ругаться при малышке.

Интересно, что ученые несколько десятилетий проводили исследования в Британии – они наблюдали за семьями в домашних условиях. Так, результаты исследователей свидетельствуют, что уже с шестимесячного возраста у детей, которые становятся свидетелями конфликтов между родителями, может наблюдаться повышенный уровень гормонов стресса и учащенный пульс.

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Поэтому издание WoMo обнародовало 6 доказательств того, почему не стоит выяснять отношения в присутствии детей.

Почему родителям нельзя ссориться при ребенке

Это вызовет реакцию у ребенка

Чем чаще ребенок будет наблюдать ссоры между родителями, тем больше это может выработать его привычную схему поведения. Так называемую стандартную реакцию, при которой дети будут чувствовать себя безопаснее всего. Реакции могут быть разные, в том числе ребенок может замыкаться, уходить в себя, включать панику; проявлять агрессию, впадать в беспомощность и тому подобное.

Вынужденный выбор между родителями

Когда ребенок с ранних лет наблюдает ссоры между родителями, он может подсознательно занимать сторону кого-то одного. По словам психотерапевта Мюррея Боуэна, это выглядит как создание коалиции между членами семьи.

То есть, обвиняя мужчину в присутствии детей в чем-то, женщина этим "включает" их в конфликт. После этого малыш не сможет оставаться в стороне и ему придется делать выбор. Например, "папа плохой, а мама хорошая" или "мама сама виновата, а папу жалко".



Ссоры между родителями влияют на ребенка / Фото Уют

Трудности в партнерских взаимоотношениях

Если дети будут разделять родителей на "плохих" и "хороших", то это будет мешать гармоничному развитию личности. Так, для девочек переход на мамину сторону отразится на отношениях с мужчинами. Ей будет сложно доверять парням и будет казаться, что все они предатели.

А для мальчиков противостояние с отцом будет следствием то, что он вырастет с "антисценарием" – не хотеть быть таким, как папа. Он будет бояться повторить ошибки отца, а это может существенно повлиять на его жизнь.

Чувство вины

Дети, которые становятся свидетелями ссоры, могут по-своему интерпретировать ее и решить, что родители ссорятся из-за них. Поэтому лучше объяснить малышам причину конфликта. Даже если ваши отношения разваливаются и вы планируете разойтись с партнером, объясните это детям. Не важно, 3 года ребенку или 15 лет, подберите слова, чтобы он не винил себя в этом.

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Повышенная детская тревожность

Психоаналитики отмечают, что дети считывают все, что происходит в семье. Поэтому, если у вас с партнером назревает конфликт, то лучше как можно быстрее его решить. Ведь пока вы делаете вид, что ничего не происходит, дети будут чувствовать тревогу и беспокойство.

Симптом проблемы

Такие проблемы, как энурез, кошмары, заикание, отказ от пищи, замкнутость, аутоагрессия (когда дети вырывают себе волосы, ресницы, сильно грызут ногти) – это всего лишь симптом происходящего в семье.

В таком случае родители могут бежать за помощью к детским психологам, но это очередной прием, чтобы не решать собственные трудности с партнером. Они могут даже объединиться вокруг постоянно больного ребенка.

Поэтому родителям не стоит конфликтовать при своих детях. Находите компромиссы, гармонизируйте свои отношения и показывайте свою любовь ребенку и друг другу.