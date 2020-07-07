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Как правильно дарить ребенку подарки, чтобы не избаловать его, и что дарить не стоит
6 июля , 17:44 Как правильно дарить ребенку подарки, чтобы не избаловать его, и что дарить не стоит
Марія Бондар
Семья из Николаева основала собственную винодельню "Сливино": история домашнего бизнеса
3 июля , 16:04 Семья из Николаева основала собственную винодельню "Сливино": история домашнего бизнеса
Марія Бондар
В США умерли самые старые сиамские близнецы в мире: интересные факты из их жизни и фото
11:18, сегодня В США умерли самые старые сиамские близнецы в мире: интересные факты из их жизни и фото
Почему родители не могут договориться с детьми: главные ошибки
11:47, 6 июля Почему родители не могут договориться с детьми: главные ошибки
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Как научить ребенка плавать и чего делать нельзя: важные советы для родителей
16:42, 4 июля Как научить ребенка плавать и чего делать нельзя: важные советы для родителей
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