Семейные психологи уверяют, что физическая привязанность пары, в частности нежные объятия и ласковое прикосновение друг к другу, важнее, чем интимные отношения. Так, ученые доказали, что даже простые нежные прикосновения любимого человека снимают стресс, уменьшают усталость, улучшают кровоснабжение и снижают артериальное давление.

Однако если у пары нет физической привязанности, то партнеры ощущают неудовлетворенность отношениями и могут почувствовать себя нелюбимыми, пишет издание Psychology Today.

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Семь причин, почему стоит проявлять физическую привязанность к партнеру

Физическая привязанность выделяет гормоны, которые заставляют людей хорошо чувствовать себя

По словам ученых, одной из причин, почему объятия, прикосновения или держание за руки заставляют людей чувствовать себя хорошо – это то, что физическая привязанность повышает уровень окситоцина – гормона, который уменьшает боль и вызывает умиротворяющее ощущение. И это доказывают многочисленные исследования.

Физическая привязанность показывает любовь

Хотя не возможно знать, насколько вас действительно любит человек, исследования показывают, что количество физической привязанности между мужем и женой говорит о том, насколько они любят друг друга. Если вторая половинка с удовольствием обнимает и целует вас, то это точно хороший знак.



Физическая привязанность делает пару счастливой / Фото Unsplash

Физическая зависимость снижает артериальное давление

Ученые доказали, что те женщины, которые получают больше объятий от своих романтических партнеров, также имеют более низкое артериальное давление. Но пока неизвестно, касается ли это мужчин.

Физическая приверженность вызывает доверие

Будучи физически благосклонными, пары могут улучшить отношение и доверие друг к другу. Согласно исследованию, прикосновения и объятия увеличивают ваш уровень доверия к человеку.

Физическая приверженность снижает гормоны стресса

У романтических пар повышение физической привязанности за сутки снижает уровень гормона стресса кортизола, как показало исследование.

Физическая привязанность связана с удовлетворением отношениями

Ученые выяснили, что романтические партнеры более удовлетворены своими отношениями, если они имеют больше физической привязанности друг к другу.

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Физическая привязанность поднимает настроение

Преимущества физической привязанности не ограничиваются на данный момент, а имеют влияние и на краткосрочное будущее. Так, у женщин, у которых были прикосновения или объятия со второй половинкой, это поднимет настроение на следующий день.

Как понять, что у вашей пары дефицит нежности? Как выяснили ученые, люди, которые регулярно недополучают тактильный контакт с любимыми, начинают испытывать растущее чувство тревоги, снижение эмоционального фона, неуверенность в себе.