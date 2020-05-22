Почему стоит прекратить хвалить своих детей: важное объяснение экспертов

Конечно, не все приятные слова могут навредить вашим детям. Однако, эксперты уверяют, что не стоит постоянно говорить ребенку "Молодец". Почему? Потому что таким образом родители могут манипулировать ребенком, уменьшить его желание достигать чего-то или даже сделать его зависимым от похвалы.

Специалист по прогрессивному образованию Элфи Коэн часто критикует традиционное воспитание и образование, опираясь на социологические исследования. Не разделяет он и мнение о том, что своего ребенка нужно много хвалить, пишет издание Освита Нова.

Интересно! 10 фраз, которые заставят ребенка всегда вас слушаться

Вы можете зайти в школу или садик, или же просто посетить день рождения ребенка, и везде Вы множество раз услышите слова "Молодец" или "хорошая работа".

Подчеркнем, что автор не ставит под сомнение важность поддержки и одобрения детей, как и необходимость их любить, обнимать их и помогать им создать позитивную самооценку. Однако, похвала – это несколько другое. И вот почему.

Это манипуляция детьми

Если вы хвалите своего двухлетнего малыша за то, что он не испачкался во время обеда, или пятилетнего за то, что он убирает свои игрушки, то кто здесь в выигрыше? Слово "Молодец" в этом случае, вероятнее всего, направлено на ваше удобство, а не связана с эмоциональными потребностями детей.

Между тем профессор педагогики Рита Ди Врайс называет это "подслащенным контролем". Она считает, что такие награды, как и наказания, являются способом сделать так, чтобы дети соответствовали ожиданиям родителей.



Родители похвалой могут манипулировать детьми / Фото Rields

Эксперты рекомендуют лучше привлекать детей к разговору о том, что такое обязанности в классе или в семье, или о том, как их поступки могут влиять на других людей. Такой подход с большей вероятностью поможет детям научиться думать.

Это создаст "похвало-зависимость"

Да, иногда родители хвалят детей просто потому, что искренне радуются их поступкам. Однако, и в этом случае необходимо быть очень внимательными. Вместо того, чтобы укрепить в ребенке чувство собственного достоинства, похвала может сделать его еще более зависимым от нас.

Почему? Чем чаще мы говорим фразы: "Мне нравится, как ты ...", или "Ты хорошо сделал ...", тем меньше это учит детей формировать собственные суждения, и тем больше они привыкают полагаться только на оценки взрослых, в частности, что хорошо, а что плохо.

Исследователь Мэри Бадд Роу обнаружила, что дети, которых педагоги много хвалили, были менее уверены в своих ответах и, как правило, быстро отступали от своих мыслей, когда взрослые не соглашались с ними. Итак, слово "Молодец" вовсе не укрепляет детей, а даже повышает их тревожность.

Это ворует детское удовольствие

Кроме опасности зависимости, ребенок может получать удовольствие от собственных достижений, чувствовать гордость за то, что он научился это делать. Однако дети имеют право сами выбирать, какие чувства им в это время испытывать, а не слушать лишь похвалу родителей.

Конечно, бывают случаи, когда оценки взрослых уместны и необходимы, особенно малышам, но постоянный поток оценочных суждений не является полезным или необходимым для развития детей. Так как слово "Молодец" является такой же оценкой, как и "Очень плохо!". Особенностью положительного суждения является не то, что оно положительное, а то, что оно суждение.

Из-за этого ребенок может потерять интерес

"Молодец" взрослые говорят только детям, которые своими усилиями смогли что-то сделать намного лучше, чем, к примеру, раньше. "Но если внимание к деятельности ребенка прекращается, многие дети просто перестают этим заниматься", – говорит эксперт Лилиана Кац.

И действительно, исследования показывают, что чем больше мы вознаграждаем людей за то, что они делают, тем больше они теряют интерес к тому, что они должны сделать, чтобы получить награду.



Дети могут терять интерес от постоянной похвалы / Фото Medium

А Джоан Грусек исследовал, что маленькие дети, которых часто хвалили за их щедрость, в повседневной жизни оказались менее щедры, чем другие дети. Каждый раз когда они слышали "Молодец, что поделился", они становились менее заинтересованы поделиться или помочь.

Это может снизить достижения

Постоянное "Молодец" также может мешать ребенку хорошо выполнять его повседневную работу. Ученые обнаружили, что дети, которых похвалили за выполнение творческого задания, как правило, спотыкаются на следующем и не выполняют его, в отличие от детей, которых не хвалили с самого начала. Почему так? Отчасти потому, что похвала давит на ребенка и снижает его интерес к этой деятельности.

Чем можно заменить похвалу

В чем действительно нуждаются дети, так это в абсолютной поддержке и безусловной любви. Какая может быть альтернатива похвале? Все зависит от ситуации, но это всегда должно быть связано с этой привязанностью и любовью, потому что они – дети, а не потому, что они что-то сделали.

Если вы используете похвалу, как способ прекратить плохое поведение ребенка, то здесь в качестве альтернативы можно работать с ребенком, чтобы выяснить причины его поведения. Возможно, вам придется пересмотреть свои требования, а не просто найти способ заставить детей слушаться.

Читайте также! Почему дети начинают врать родителям: советы психолога, как с этим бороться

Также стоит включить детей в процесс принятия решений. Если ребенок делает что-то, что мешает другим, то следует сесть рядом с ним и спросить: "Как ты думаешь, что нам следует сделать, чтобы решить эту проблему?". Это поможет ребенку научиться решать проблемы и покажет, что мысли и чувства важны.

Что можно сказать ребенку, когда он сделал что-то действительно впечатляющее?

Не сказать ничего. Много исследований показывают, что в похвале нет необходимости.



Главное – поддерживать и любить ребенка / Фото Mirror

Сказать, что вы видите. Простое, безоценочное высказывание ( "Ты сам надел ботинки", или даже "Ты сделал это") покажет ребенку, что вы это заметили. Оно также позволит ему гордиться тем, что он сделал.

Меньше говорить, больше спрашивать. Это даже лучше – спросить у ребенка, что ему нравится в его рисунке (или любом деле) больше всего, вместо того, чтобы самим рассказывать о том, какая часть его рисунка вас больше всего впечатлила.

Конечно, это не значит, что все комплименты, все благодарности, все выражения восхищения вредны. Совсем нет, но стоит осознавать ваши мотивы, когда вы произносите те или иные слова, и их возможные последствия.