Многие пары сталкиваются с проблемами в сексуальной жизни. Обычно, они имеют различные интимные желания. К примеру, у одного партнера появляется сексуальное желание, а другой в это время может не испытывать возбуждение.

И это не связано с тем, что один человек хочет секса больше, чем другой. По словам сексолога Памелы Джой, порой у партнеров могут быть различные типы желаний и различные пути к возбуждению, пишет MindBodyGreen.

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В частности, существует две модели сексуального желания: спонтанное и в ответ. Во время спонтанного желания человек внезапно чувствует вожделение. Например, когда вы увидели сексуального человека.

При этом желание в ответ означает, что партнер испытывает возбуждение лишь тогда, когда начинает заниматься сексом.



Партнеры могут иметь различные сексуальные желания / Фото Pinterest

"Это как со спортом: есть люди, которые просыпаются утром и думают: "Я готов пойти в спортзал. Я так взволнован!". Они спонтанные. А есть другие, которые говорят себе: "Я знаю, что это полезно для меня, и после тренировки я буду чувствовать себя хорошо". И только во время тренировки они получают удовольствие", – говорит она.

Часто разные типы желаний приводят к конфликтам в паре. Как с этим работать, чтобы жить в согласии?

Джой предлагает поработать с человеком со вторым типом возбуждения и сделать его желание более спонтанным. Подумайте, что может вызвать возбуждение у партнера: прикосновения, красивое белье или слова.

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"Возможно, вам нужно 30 минут обниматься, прежде чем заняться сексом. А возможно, вам важнее, чтобы партнер положил детей спать, а вы тем временем примете ванну", – добавляет сексолог.

А сексолог Елена Малахова рассказала, что если одного партнера возбуждает одно, другого – другое, и точек совпадения во время близости практически нет, то здесь стоит пойти на консультацию к специалисту. Но почти всегда можно найти компромисс в сексе.