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В Украине начали проект поддержки детей из интерната, которых из-за карантина вернули в семьи
сегодня , 13:26 В Украине начали проект поддержки детей из интерната, которых из-за карантина вернули в семьи
Марія Бондар
Спасение для отношений: 6 способов, которые помогут освежить ваши чувства
сегодня , 09:27 Спасение для отношений: 6 способов, которые помогут освежить ваши чувства
Марія Бондар
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LovelsNotTourism: влюбленные по всему миру просят страны открыть границы для соединения пар
17:21, сегодня LovelsNotTourism: влюбленные по всему миру просят страны открыть границы для соединения пар
Дочь вышла замуж в больнице, чтобы ее больная мама могла это увидеть: трогательные фото
15:52, 13 июля Дочь вышла замуж в больнице, чтобы ее больная мама могла это увидеть: трогательные фото
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Использование смартфона не делает вас плохими родителями: новое исследование
11:37, 13 июля Использование смартфона не делает вас плохими родителями: новое исследование
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