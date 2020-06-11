Почему упрямый ребенок – это хорошо: советы по воспитанию для родителей
Иногда упрямые дети могут расстраивать или даже разозлить родителей, но, по словам психологов, именно это может помочь ребенку достичь успеха в жизни. Ведь упрямство позволяет малышам не сдаваться и упорно идти к цели, которую они ставят перед собой.
Эксперты уверяют, что упрямство необходимо людям, потому что оно помогает идти своим путем, даже в тех случаях, когда имеются серьезные препятствия. Эта черта характера важна для успеха, в том числе в спортивных или школьных соревнованиях, профессиональном росте или повышении карьеры, пишет издание Тутка.
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Так, семейный психотерапевт Уолфиш говорит, что упрямство помогает приобрести выдержку, которая позволит дойти до конца и решить все проблемы на пути к успеху. Поэтому стоит учить ребенка никогда не сдаваться перед трудностями.
Как воспитывать упорного ребенка
- Поддерживать
Упрямые дети часто могут находиться в состоянии стресса, который могут спровоцировать постоянные конфликты в семье. Поэтому родители должны поддерживать желание ребенка идти к своей цели. Эксперты добавляют, что не стоит ссориться с упрямым малышом по пустякам и не унижать его.
- Устанавливать границы
Любовь – это не вседозволенность. Психологи всегда напоминают, что родители должны устанавливать здоровые границы для детей, и не позволять их нарушать. Однако, в рамках этих границ ребенок должен быть свободным.
Упрямый ребенок быстрее добьется успеха / Фото The Diary of Life
- Не требовать невозможного
Не фиксируйте внимание детей на их случаях упрямства, "забывайте" о них. И обращайте внимание на то, что перед вами маленький ребенок, поэтому не требуйте от него невозможного.
- Хвалить
Также стоит чаще хвалить ребенка, когда он этого действительно заслуживает. Ведь упрямые дети всегда идут к поставленной цели, а потому заслуживают похвалы. Но не преувеличивайте с этим.
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- Давать право выбора
И обязательно давайте своему ребенку право выбора. Например, позвольте ему самому выбрать из двух вариантов, которые вас устраивают. Поинтересуйтесь, хочет ли ребенок погулять во дворе или в парке, что хочет съесть на завтрак и тому подобное. Но старайтесь не спровоцировать ситуаций, когда он сможет проявить свое упрямство.
- Иногда преодолевать упрямство ребенка
А чтобы преодолеть проявления упрямства, не затрагивая самолюбия, нужно переключать внимание детей на игру. И чаще играйте вместе, это способствует укреплению отношений и развивает взаимопонимание.