Иногда упрямые дети могут расстраивать или даже разозлить родителей, но, по словам психологов, именно это может помочь ребенку достичь успеха в жизни. Ведь упрямство позволяет малышам не сдаваться и упорно идти к цели, которую они ставят перед собой.

Эксперты уверяют, что упрямство необходимо людям, потому что оно помогает идти своим путем, даже в тех случаях, когда имеются серьезные препятствия. Эта черта характера важна для успеха, в том числе в спортивных или школьных соревнованиях, профессиональном росте или повышении карьеры, пишет издание Тутка.

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Так, семейный психотерапевт Уолфиш говорит, что упрямство помогает приобрести выдержку, которая позволит дойти до конца и решить все проблемы на пути к успеху. Поэтому стоит учить ребенка никогда не сдаваться перед трудностями.

Как воспитывать упорного ребенка

Поддерживать

Упрямые дети часто могут находиться в состоянии стресса, который могут спровоцировать постоянные конфликты в семье. Поэтому родители должны поддерживать желание ребенка идти к своей цели. Эксперты добавляют, что не стоит ссориться с упрямым малышом по пустякам и не унижать его.

Устанавливать границы

Любовь – это не вседозволенность. Психологи всегда напоминают, что родители должны устанавливать здоровые границы для детей, и не позволять их нарушать. Однако, в рамках этих границ ребенок должен быть свободным.



Упрямый ребенок быстрее добьется успеха / Фото The Diary of Life

Не требовать невозможного

Не фиксируйте внимание детей на их случаях упрямства, "забывайте" о них. И обращайте внимание на то, что перед вами маленький ребенок, поэтому не требуйте от него невозможного.

Хвалить

Также стоит чаще хвалить ребенка, когда он этого действительно заслуживает. Ведь упрямые дети всегда идут к поставленной цели, а потому заслуживают похвалы. Но не преувеличивайте с этим.

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Давать право выбора

И обязательно давайте своему ребенку право выбора. Например, позвольте ему самому выбрать из двух вариантов, которые вас устраивают. Поинтересуйтесь, хочет ли ребенок погулять во дворе или в парке, что хочет съесть на завтрак и тому подобное. Но старайтесь не спровоцировать ситуаций, когда он сможет проявить свое упрямство.

Иногда преодолевать упрямство ребенка

А чтобы преодолеть проявления упрямства, не затрагивая самолюбия, нужно переключать внимание детей на игру. И чаще играйте вместе, это способствует укреплению отношений и развивает взаимопонимание.