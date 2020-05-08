Почему девочкам важно иметь хорошие отношения с мамой: две важные причины

Отношения с родителями имеют большое влияние на детей в любом возрасте, но в детстве – особенно. Ведь в этот период закладываются малышам все жизненно необходимые установки, и именно мама формирует базовое и необходимое чувство безопасности.

Какова роль мамы в жизни дочери? В наиболее важный и ценный опыт первых трех лет жизни дочь находится в тесном эмоционально-психологическом контакте с мамой, пишет издание Сегодня.

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Именно в этот период формируется чувственность, эмоциональность и базовое доверие к миру, а это помогает постепенно взрослеть и становиться самостоятельным.

Кроме того, благодаря маме формируются и отношение девочки самой к себе. Все те чувства, которые у человека возникают к себе, когда он смотрит в зеркало или думает о себе, когда выступает перед другими людьми, возникают на основе трактовки посылов мамы.

Почему важно поддерживать с мамой хорошие отношения

Во-первых, мама девочке дает чувство доверия и надежности, позволяет чувствовать себя спокойно и уравновешенной. К слову, это также важно для выстраивания дальнейших отношений с мужчинами.

Во-вторых, именно мама учит ребенка любить и чувствовать. Это формирует в девочке способность строить семью, принимать, рожать и воспитывать.



Хорошие отношения с мамой важны для каждого ребенка / Фото Uamodna

А британский психоаналитик Джон Боулби в результате исследований обнаружил, что надежная эмоциональная связь с матерью помогает ребенку:

преодолевать страх и беспокойство;

справляться со стрессом;

понимать, что он воспринимает;

логически мыслить;

полагаться на себя;

достичь максимального интеллектуального потенциала;

развивать гармоничные отношения в дальнейшем.

Поэтому психологи советуют поддерживать с мамой хорошие и доверительные отношения, прощать и не злиться на нее, ведь это напрямую влияет на качество жизни.

Интересно также, что очень одобряется обществом форма взаимоотношений мамы и дочери как "лучшие подруги". Ведь тогда между ними присутствует полное взаимопонимание и поддержка.