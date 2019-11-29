Почему гражданский брак – это плохая идея: важные моменты

Часто пары перед свадьбой хотят пожить гражданским браком, чтобы лучше узнать друг друга и попытаться пожить вместе. Однако, это не всегда хорошая идея и мы расскажем почему.

В первую очередь гражданский брак опасен для женщин, говорится на Ukr.Media.

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Всем известно, как мужчины пытаются оттянуть свадьбу, поэтому гражданский брак для них – это выгодно.

Гражданский брак не всегда официальный

Женщины должны быть готовы к тому, что совместная жизнь с мужчиной под одной крышей не всегда заканчивается законным браком.

Ведь мужчин и так все устраивает: он ухоженный, накормленный и обласканный. И так может продолжаться для него годами. А если вдруг он увидит красивую нимфу, то без проблем может собрать свои вещи и уйти.

Трудности в непредвиденных ситуациях

Если вы разойдетесь, то уже никому не докажете, что ваше имущество было нажито совместно, что вы тоже вложили свои время, деньги и нервы. А дети, рожденные в гражданском браке, практически незаконнорожденные.

К примеру, вот печальная история: Если вдруг ваш любимый погиб, то что вы получите в наследство? В этом случае все имущество получат родственники.

"Неудобный" статус среди семьи

Интересно, что женщины всегда называют своего любимого мужем, независимо в каком браке пара. Зато мужчины называют девушку сожительницей, любовницей и даже подругой.



Гражданский брак не может гарантировать верность

И если человек пытается сделать половинку "своей", то это говорит о серьезности и желании общего дома, своих детей и тому подобное.

Вероятность сожительства не с теми людьми

Гражданский брак – это не всегда любовь, это, по сути, дружба двух людей, которые по разным причинам сошлись и решили вести быт. Бывает так, что съехаться могут люди, у которых не складываются отношения с родителями и им хочется пойти к любому, кто предложит крышу над головой.

Кроме того, гражданским браком могут жить кто-то безответственный или тот, кто хочет жить за счет партнера: альфонсы или охотницы за благосостоянием.

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Сколько может длиться гражданский брак

Отметим, что гражданским браком жить можно, но, по словам психологов, желательно только в первый год жизни, когда пара только влюбилась и хочет начать совместный быт для будущего.

Если гражданский брак продлится дольше, то это может способствовать возникновению проблем в отношениях. Ведь чем дольше тянет парень со свадьбой, тем больше женщина задумывается, стоит ли тратить годы на жизнь с парнем в таких неопределенных отношениях.