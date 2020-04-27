Почему хорошо быть старшим ребенком в семье: интересный вывод ученых

Результаты многочисленных исследований показывают, что в большинстве семей первенцы имеют более высокий уровень IQ, более высокие оценки в школе и становятся успешнее во взрослой жизни.

Да, это доказало очередное исследование, пишет Cosmo. Ученые из Эдинбургского университета (Ирландия) и Сиднейского университета (Австралия) выяснили, что старшие дети имеют более выраженные умственные способности и показывают более высокие результаты в тестах на IQ, чем их младшие сестры и братья.

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Видимо, это связано с тем, что старшего ребенка сильнее стимулируют и развивают. И хотя родители пытаются эмоционально поддерживать всех детей, старшие в семье получают больше неразделенного внимания, которое запускает умственные способности.



Два ребенка в семье / Фото Teddyclub

В исследовании изучили почти 5 тысяч детей от рождения до 14-летнего возраста с учетом семейной ситуации и экономических условий. Дети получали более высокие баллы по тестам, в том числе по знанию языка.

Но у медали есть и обратная сторона. Исследование 2009 года показывает, что старшие дети испытывают более серьезное давление из-за оценок, чем их младшие братья и сестры.

Советы, как воспитывать разных по возрасту детей

Не перекладывайте на старшего ребенка ответственность за младшего

Тем более, не употребляйте фраз, типа: "Ты за него отвечаешь", потому что это формирует у ребенка повышенную тревожность.

Поймите, детям в семье бывает одинаково сложно обоим

Ведь сначала первый уступает грудному место в центре родительского внимания, а потом пытается самоутвердиться достижениями в какой-то сфере – спорте, пении, танцах и т.д.

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Второй – сначала получает больше родительского внимания. Но, когда подрастает, попадает в тень достижений первого.

Верьте в мудрость и смекалка обоих детей, говорите им об этом

Поддержка и эмоциональное тепло внушают детям веру в себя и открытость миру. Будьте наблюдательными и внимательными к развитию их взаимоотношений. Заметив первые признаки соперничества, принимайте необходимые меры.