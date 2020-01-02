Почему иметь только одного ребенка в семье – это хорошо: 3 интересных факта

Так, по словам экспертов, дети, выросшие без братьев и сестер, более успешны в учебе и менее склонны употреблять алкоголь.

Воспитание только одного ребенка имеет определенные преимущества, которые касаются развития ребенка, передает журналист Татьяна Ворожко изданию "Новое время".

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У единственных детей близкие отношения с родителями

В одном из исследований психолога Тони Фабло, опубликованном в 1986 году, выяснилось, что среди опрошенных детей те, которые выросли одни в семье, имели более крепкие и лучшие отношения с родителями. А в исследовании Франкфуртского университета социологи поняли, что из 20 тысяч немецких школьников 25% одиноких детей считают, что у них очень хорошие отношения с родителями.



На воспитание одного ребенка родители имеют больше времени и внимания / Фото Eva

Единственные дети в семье – умнее

Психологи Тони Фалбо и Дениз Полет, проанализировав 115 исследований в отношении семей и детей в США и Канаде, установили, что единственные дети лучше учатся в школе и более уверены в себе.

Другое исследование, опубликованное в 2004 году, выявило, что подростки, которые выросли без братьев и сестер, более успешны в учебе и менее склонны употреблять алкоголь. Но немного выше интеллект и амбиции характеризуют и старших детей в семье. Психологи объясняют это тем, что родители уделяют им больше внимания, а сами дети проводят больше времени и общаются со взрослыми, что стимулирует их развитие.

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Впрочем, Фалбо обращает внимание на то, что интеллектуальные предпочтения единственных детей заметнее у малышей, но с возрастом они уменьшаются.

Единственные дети более креативны

Китайское исследование, которое установило, что единственные дети более креативны. Например, взрослые, выросшие без братьев и сестер, были способны предложить более оригинальных решений гипотетических проблем.



Единственные дети в семье более креативные / Фото Mama4

А все из-за того, что у единственных детей участки мозга, связанные с гибкостью мышления, воображением и планированием, отличаются от аналогичных участков мозга других детей, рассказывают ученые.

Исследователи объясняют это долгими часами игры в одиночестве, когда дети были вынуждены самостоятельно придумывать игры и решать проблемы. Но заметим, что дети, которые вырастают без братьев и сестер, во взрослом возрасте часто об этом жалеют.

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Интересно, по данным ООН, в Украине рождаемость, упав до очень низкого уровня в 2003, достаточно стремительно росла до 2014, после чего снова начала падать и теперь составляет 1,4 ребенка на женщину. Известно, что 76% украинских семей имеют только одного ребенка. Одной из главных причин социологи называют бедность.