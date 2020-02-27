Почему люди остаются в несчастливом браке: 5 самых распространенных причин

Много людей продолжают жить со второй половинкой, даже если их брак обречен и не делает пару счастливой. Однако не все так просто. Есть несколько распространенных причин, почему супруги выбирают такую жизнь вместо развода.

Такие пары превращаются скорее на соседей по дому или просто родственников, передает издание Yourtango.

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Причины, почему люди остаются в несчастливом браке

Вы боитесь все потерять

Если вы остаетесь в браке из-за того, что у вас слишком много "нажито" вместе и вы боитесь все потерять.

Кроме того, некоторые люди считают, что они уже не смогут найти себе пару, поэтому держатся за партнера и не хотят расставаться, даже если брак не приносит им счастья.

Вы оттягиваете развод

Вы надеетесь, что сохраните брак, если будет оттягивать развод? Да, вы можете сделать все возможное, чтобы спасти отношения, но если ничего не получается, то лучше расстаться.

Вы переживаете, как развод повлияет на детей

По словам психологов, воспитание детей в несчастливом браке будет более негативно влиять на ваших детей, чем развод.

Лучше узнайте, как развод влияет на детей и можно ли сделать это без стресса. Спросите других людей об их опыте, поговорите со всеми родителями-одиночками.

После этого пересмотрите свои причины, чтобы остаться в своем несчастном браке. Если вы убеждены, что стоит сохранить отношения в интересах вас и ваших детей, то сделайте все возможное, чтобы ваш брак стал лучше.

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Вы не можете позволить себе жить самостоятельно

Первое, что вам нужно сделать – это понять, что нужно, чтобы вы могли жить отдельно. Как только вы поймете, что вам понадобятся деньги, то спросите себя, как вы можете заработать или получить их. Вы можете найти себе работу и бросить несчастливый брак.

Вы переживаете, будете ли видеться с детьми

Родительские планы и соглашения помогают расстаться парам и решить, как продолжать контактировать со своими детьми. Если у вас есть несовершеннолетние дети, ваш адвокат должен помочь вам составить план воспитания.

Поймите, что в жизни ваших детей будут особые случаи, которые они хотят посещать с обоими родителям; поэтому стройте работоспособные отношения со своими бывшими партнерами.