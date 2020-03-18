Почему мужчины постарше выбирают молодых женщин для отношений и брака

Часто мужчины выбирают девушек помладше вместо женщин, которые близки им по возрасту. Почему же они не хотят иметь отношения с тем человеком, который имеет подобный жизненный опыт, определенную зрелость и подобный уровень интеллектуального развития? Психологи объяснили, почему мужчины так делают.

Исследования показывают, что в любом возрасте женщины предпочитают мужчин, близким им по возрасту, тогда как для мужчин идеальный возраст для женщин остается около 22-25 лет.

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Семейный психолог Наталья Гаевская рассказала изданию НВ, что если разница в возрасте между партнерами в пределах 16 лет, то такие отношения вполне могут быть успешными и прочными – поскольку оба партнера принадлежат к тому же поколению.

"Но разница выше – это потенциальная бомба замедленного действия, потому что в таком случае все сложнее будет искать взаимопонимание, даже если в начале отношений все было замечательно. Ведь большая разница в возрасте часто означает разный взгляд на привычные вещи, а также на отношения. К тому же у партнеров могут быть разные ожидания относительно друг друга", – заверила она.



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На самом деле, это довольно традиционная модель отношений, которая пришла еще из предыдущих поколений, когда молодой женщине было экономически выгодно выходить замуж за зрелого, обеспеченного мужчину. Сегодня такие браки также далеко не редкость.

Однако существует несколько вещей, о которых нужно помнить партнерам с большой разницей в возрасте.

Такие отношения прекрасные в начале

Те, кто строит отношения с младшим партнером, более удовлетворены в начале отношений, чем пара сверстников. А вот то, как долго будет продолжаться счастье, уже зависит от других факторов.

Мужчины более довольны, когда женщина моложе

Почему мужчина ищет женщину намного моложе себя? Исследование выяснило, что мужчины испытывают большую удовлетворенность от брака с молодой женой. Возможно, это связано с молодостью, привлекательностью и энергичностью молодой избранницы, что ведет к всеобщему удовольствию.

Также издание Yourtango опубликовало откровенное объяснение от мужчин, почему они выбирают девушек помладше вместо женщин своего возраста.

"Женщины в возрасте двадцати лет ходят с "тикающей бомбой" (имеется в виду ко всему готовы). А уже ближе к 30-ти годам все идет вниз, и они приближаются к тому, чтобы быть одинокими до конца жизни с сотней котов".

"Все их друзья выходят замуж, поэтому они постоянно накручивают себя и спрашивают у мужчины, не думает ли тот о браке и прочее. Это очень большое давление. Кто хочет этого?"

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"Каждый раз, когда они встречаются с мужчинами, они думают: "Ты собираешься навредить мне?", "Ты еще один неудачник?", "Почему ты еще не устроился на работу? Или почему ты развелся?"

"К тому же, многие женщины к 30-ти годам уже очень успешны в своих делах. Но я хочу женщину, а не коллегу по бизнесу. Ведь получаю много стресса и конкуренции на работе. Зато молодых женщин легко поразить, они веселятся и свободно настроены, не давят, что хотят выйти замуж и родить детей".

Но, как правило, удовлетворенность отношениями снижается через 6-10 лет. Впоследствии у людей, состоящих в браке с партнером гораздо старше или гораздо моложе себя, удовлетворенность отношениями снижается больше, чем в парах, где разница в возрасте не так выражена.