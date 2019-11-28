Почему мужчины женятся на женщинах, похожих на своих матерей: исследование

Мама – это самый дорогой и близкий человек. А поэтому мужчины часто выбирают в своей жизни женщин, которые определенными чертами характера или внешности напоминают им матерей. Но почему так?

Ученые провели исследование и попытались в этом разобраться, передает Ukr.Media.

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Для этого проанализировали 70 женатых мужчин и женщин. Ученые сопоставили лицо партнера каждого человека с родителями его супруги. По результатам, выяснилось, что мужья женщин совершенно не похожи на их родителей, однако жены мужчин "в значительной мере напоминают их мам".

Что это значит? Эксперты считают нормальным явлением, что мужчин привлекают женщины, похожие на их матерей. Ведь эволюция научила людей искать партнеров, которые принадлежат к той же группе видов. А самое первое и близкое знакомство мужчины – это его мать, поэтому она и является образцом, к которому они тянутся.



Мужчины женятся на женщинах, похожих на матерей

Однако это может работать и в другую сторону. То есть если у парня были напряженные или отстраненные отношения с матерью, то он может бессознательно искать точно такую же по поведению женщину для того, чтобы "исправить" те разрушенные отношения матери и сына, которые были у него в детстве.