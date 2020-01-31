Почему мы боимся любить и быть любимыми: 6 основных причин

Многие люди считают, что лучшее чувство в мире – любить и быть любимым, но есть и люди, которые боятся кого-то полюбить. И у этого страха даже есть распространенные причины.

В современном мире любовь почему-то пугает, а люди боятся не только открыть свои чувства, но и признаться в них самим себе, передает издание Inspiring Life.

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Причины, почему люди боятся любить

Любовь делает нас уязвимыми

Согласитесь, любовь делает нас "зависимыми" от человека, к которому мы испытываем это чувство. Девушка или парень становятся более сентиментальными и менее рациональными, а любое негативное действие или слово от любимого человека может навредить.

Страх не иметь успешной карьеры

Многие из нас стремятся к перспективному будущему, вкладывая все свое время в создание карьеры. И когда эти люди, начинают новые отношения, они могут думать, что у них не останется времени на работу.

Наконец, они боятся любить человека, чтобы "не отдавать им все свое внимание" и чтобы это не отвлекало их от главной цели жизни.



Люди боятся, что им придется отдавать все свое время любимому человеку / Фото Unsplash

Страх "отклонения" от семьи или друзей

Очень часто люди, которые имеют пару, начинают сталкиваться с опасением, что семья не примет выбранного вами человека, или наоборот – партнеру не понравится ваша семья. Именно поэтому люди могут бояться перевести отношения на новый уровень.

Страх перемен в жизни

Бесспорно, очень много меняется вещей в нашей жизни, когда мы впускаем в нее нового человека. Но не стоит бояться перемен, ведь вы сами будете меняться в течение жизни, главное – чтобы вам было хорошо вместе.

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Страх принять на себя обязательства

Боязнь взять на себя обязательства случается довольно часто в отношениях, ведь хоть в современном мире нам легко познакомиться с новыми людьми, но в итоге мы боимся "выбрать" неверного человека.

Страх предательства

Возможно, из-за отсутствия самооценки этот страх является распространенным у многих людей.

Помните, что любить и быть любимым – это действительно замечательная вещь, но здесь невозможно избежать страхов и возможностей, которые нас действительно могут напугать.

Но стоит рисковать, потому что даже если вы "провалитесь" девять раз, то на десятый вы сможете найти свою любовь и это будет того стоит. Кроме того, мы, сталкиваясь с нашими страхами, становимся сильнее.