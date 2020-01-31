Почему мы боимся любить и быть любимыми: 6 основных причин
Многие люди считают, что лучшее чувство в мире – любить и быть любимым, но есть и люди, которые боятся кого-то полюбить. И у этого страха даже есть распространенные причины.
В современном мире любовь почему-то пугает, а люди боятся не только открыть свои чувства, но и признаться в них самим себе, передает издание Inspiring Life.
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Причины, почему люди боятся любить
- Любовь делает нас уязвимыми
Согласитесь, любовь делает нас "зависимыми" от человека, к которому мы испытываем это чувство. Девушка или парень становятся более сентиментальными и менее рациональными, а любое негативное действие или слово от любимого человека может навредить.
- Страх не иметь успешной карьеры
Многие из нас стремятся к перспективному будущему, вкладывая все свое время в создание карьеры. И когда эти люди, начинают новые отношения, они могут думать, что у них не останется времени на работу.
Наконец, они боятся любить человека, чтобы "не отдавать им все свое внимание" и чтобы это не отвлекало их от главной цели жизни.
Люди боятся, что им придется отдавать все свое время любимому человеку / Фото Unsplash
- Страх "отклонения" от семьи или друзей
Очень часто люди, которые имеют пару, начинают сталкиваться с опасением, что семья не примет выбранного вами человека, или наоборот – партнеру не понравится ваша семья. Именно поэтому люди могут бояться перевести отношения на новый уровень.
- Страх перемен в жизни
Бесспорно, очень много меняется вещей в нашей жизни, когда мы впускаем в нее нового человека. Но не стоит бояться перемен, ведь вы сами будете меняться в течение жизни, главное – чтобы вам было хорошо вместе.
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- Страх принять на себя обязательства
Боязнь взять на себя обязательства случается довольно часто в отношениях, ведь хоть в современном мире нам легко познакомиться с новыми людьми, но в итоге мы боимся "выбрать" неверного человека.
- Страх предательства
Возможно, из-за отсутствия самооценки этот страх является распространенным у многих людей.
Помните, что любить и быть любимым – это действительно замечательная вещь, но здесь невозможно избежать страхов и возможностей, которые нас действительно могут напугать.
Но стоит рисковать, потому что даже если вы "провалитесь" девять раз, то на десятый вы сможете найти свою любовь и это будет того стоит. Кроме того, мы, сталкиваясь с нашими страхами, становимся сильнее.