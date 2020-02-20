Почему мы выбираем не тех людей для отношений: объяснения психолога

Иногда нам кажется, будто каждый романтический партнер, который встречается в жизни – просто не наш человек. Психологи рассказали, почему мы выбираем не тех и как найти "правильного" человека.

Почему мы выбираем не тех людей для отношений

Доктор философии и эксперт по отношениям Маргарет Пол подчеркивает изданию Mind Body Green, что каждый человек перед отношениями должен сначала поработать над собой.

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"Существует большая разница между попыткой получить любовь и делиться любовью. Мы не можем делиться любовью, если в нас нет любви", – добавляет она.

Ведь если вы не любите себя, то никто больше не сможет заполнить этот пробел. Психолог объясняет, что мы притягиваем то, что отражаем.

"Очень часто мы привлекаем людей, которые относятся к нам так же, как мы к себе. Но это "неправильные люди". Если вы отказываете себе, осуждаете себя и не прислушиваетесь к своим чувствам, то притягиваете людей, которые будут так же относиться к вам", – заявила Маргарет Пол.

Как найти своего человека

Первое, что психолог рекомендует сделать – это научиться чувствовать свое присутствие в своем теле, сердце и душе. "Когда у вас будет сила любить себя, только тогда вы найдете кого-то, кто действительно может сделать то же самое", – подчеркнула Маргарет Пол.

То есть принимать те чувства, которые вы испытываете и не заниматься самокритикой через них. Вы должны осознать, что вы именно такой человек, какая есть, и взять на себя ответственность за свои действия и мысли, а не сваливать их на других.