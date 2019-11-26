Почему не стоит оставлять ребенка наедине с папой: забавные фото

Почему не стоит оставлять ребенка наедине с папой / vsyachyna.com

Часто бывает так, что папы боятся оставаться с ребенком наедине из-за страха сделать что-то не так. Поэтому они превращают это время с малышом в веселые забавы. Это доказывает, что с мамой всегда надежнее, но с папой – интереснее.