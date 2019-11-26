Почему не стоит оставлять ребенка наедине с папой: забавные фото
Часто бывает так, что папы боятся оставаться с ребенком наедине из-за страха сделать что-то не так. Поэтому они превращают это время с малышом в веселые забавы. Это доказывает, что с мамой всегда надежнее, но с папой – интереснее.
Bored Panda опубликовала шуточные фотографии, которые показывают, как нелегко приходится некоторым папам справляться со своими обязанностями.
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Зато маму могут напугать увиденные кадры и заставить задуматься, оставлять ли с папой ребенка в следующий раз.