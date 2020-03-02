Почему не стоит сравнивать своего нынешнего партнера с бывшим: причин
Часто в отношениях вы можете, осознанно или нет, сравнивать своего нынешнего партнера с бывшим. Это нормально, но если вы начали задумываться о своих чувствах и задаваться вопросами об отношениях, то это может стать проблемой.
Психолог Роман Котик в комментариях "Семьи 24" рассказал, что девушка, как правило, сравнивает мужчин в двух случаях: если в прошлых отношениях все было очень плохо и она боится повторения сценариев, или когда в нынешних отношениях все не так хорошо, и она хочет изменить что-то к лучшему.
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"Мой бывший носил меня на руках, а ты меня не ценишь", "Мой бывший обещал золотые горы, а потом поднимал на меня руку" – подобные формулировки скажутся негативно на понимании и настроения мужчины. Вряд ли у него появится идея: "Ее прошлый парень такой молодец, нужно и мне поработать над собой". Вероятно, он разозлиться или закроется в себе", – сказал психолог.
А вот эксперт по взаимоотношениям Владимир Калуга уверяет, что сравнение нынешнего партнера с кем бы то ни было, а тем более с предыдущим партнером – это путь к напряжению, раздражению и, как следствие, конфликтам в отношениях.
К тому же, по его словам, сравнение партнера с бывшим свидетельствует о том, что человек не видит в своем партнере желаемого воплощения своих мечтаний или ожиданий, а также самодостаточную личность, достойную уважения и доверия.
Почему не стоит сравнивать нынешнего партнера по прежним: 8 причин
- Это грубо
Это точно некрасиво по отношению к вашему парню. Хотели бы вы, чтобы ваш партнер сравнивал вас со своей бывшей? Мы очень в этом сомневаемся.
- Каждый приносит что-то новое
Вашему нынешнему партнеру может не хватать знаний или навыков в определенных сферах или областях, где ваш бывший, возможно, был на высоте. Но что в этом плохого? Каждый может принести вам что-то уникальное, и это не стоит сравнивать.
- Это по-детски
Такое поведение не только неприемлемо, но и детское. Так могу делать 15-летние девочки, но не юные девушки или женщины.
- Это вредит вашему партнеру
Надеемся, что вы никогда не сравниваете бывшего с нынешним вслух, но даже это может повредить вашему партнеру. И если он об этом узнает, то его это точно обидит.
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- Не бывает двух одинаковых людей
Сравнивать двух людей бессмысленно, ведь нет одинаковых людей. Каждый по-своему разный и уникальный и ваш партнер точно дал вам понимание чего-то другого.
- Вам следует жить сегодняшним днем
Единственный способ наслаждаться жизнью по полной – это жить в настоящем. Жить в прошлом или жить в будущем – это самый быстрый способ пропустить жизни в данный момент.
- Это может вас запутать
Если вы слишком сильно углубляетесь в сравнение, то вы можете начать думать, что вы все еще любите своего бывшего, а не своего настоящего партнера. Такими действиями в просто создаете беспорядок в голове и запутаетесь в отношениях.
- Вы же почему-то разошлись с бывшим
Неужели с ним действительно было так хорошо? Ведь были определенные причины, по которым вы разорвали отношения с бывшим партнером. Поэтому оставьте это в прошлом и наслаждайтесь новыми отношениями.
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