Почему не стоит сравнивать своего нынешнего партнера с бывшим: причин

Часто в отношениях вы можете, осознанно или нет, сравнивать своего нынешнего партнера с бывшим. Это нормально, но если вы начали задумываться о своих чувствах и задаваться вопросами об отношениях, то это может стать проблемой.

Психолог Роман Котик в комментариях "Семьи 24" рассказал, что девушка, как правило, сравнивает мужчин в двух случаях: если в прошлых отношениях все было очень плохо и она боится повторения сценариев, или когда в нынешних отношениях все не так хорошо, и она хочет изменить что-то к лучшему.

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"Мой бывший носил меня на руках, а ты меня не ценишь", "Мой бывший обещал золотые горы, а потом поднимал на меня руку" – подобные формулировки скажутся негативно на понимании и настроения мужчины. Вряд ли у него появится идея: "Ее прошлый парень такой молодец, нужно и мне поработать над собой". Вероятно, он разозлиться или закроется в себе", – сказал психолог.

А вот эксперт по взаимоотношениям Владимир Калуга уверяет, что сравнение нынешнего партнера с кем бы то ни было, а тем более с предыдущим партнером – это путь к напряжению, раздражению и, как следствие, конфликтам в отношениях.

К тому же, по его словам, сравнение партнера с бывшим свидетельствует о том, что человек не видит в своем партнере желаемого воплощения своих мечтаний или ожиданий, а также самодостаточную личность, достойную уважения и доверия.

Почему не стоит сравнивать нынешнего партнера по прежним: 8 причин

Это грубо

Это точно некрасиво по отношению к вашему парню. Хотели бы вы, чтобы ваш партнер сравнивал вас со своей бывшей? Мы очень в этом сомневаемся.

Каждый приносит что-то новое

Вашему нынешнему партнеру может не хватать знаний или навыков в определенных сферах или областях, где ваш бывший, возможно, был на высоте. Но что в этом плохого? Каждый может принести вам что-то уникальное, и это не стоит сравнивать.

Это по-детски

Такое поведение не только неприемлемо, но и детское. Так могу делать 15-летние девочки, но не юные девушки или женщины.

Это вредит вашему партнеру

Надеемся, что вы никогда не сравниваете бывшего с нынешним вслух, но даже это может повредить вашему партнеру. И если он об этом узнает, то его это точно обидит.

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Не бывает двух одинаковых людей

Сравнивать двух людей бессмысленно, ведь нет одинаковых людей. Каждый по-своему разный и уникальный и ваш партнер точно дал вам понимание чего-то другого.

Вам следует жить сегодняшним днем

Единственный способ наслаждаться жизнью по полной – это жить в настоящем. Жить в прошлом или жить в будущем – это самый быстрый способ пропустить жизни в данный момент.

Это может вас запутать

Если вы слишком сильно углубляетесь в сравнение, то вы можете начать думать, что вы все еще любите своего бывшего, а не своего настоящего партнера. Такими действиями в просто создаете беспорядок в голове и запутаетесь в отношениях.

Вы же почему-то разошлись с бывшим

Неужели с ним действительно было так хорошо? Ведь были определенные причины, по которым вы разорвали отношения с бывшим партнером. Поэтому оставьте это в прошлом и наслаждайтесь новыми отношениями.