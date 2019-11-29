Почему нельзя воспитывать детей вегетарианцами: ответ специалиста

Родители должны понимать, что вегетарианство должно быть сознательным выбором каждого человека. К тому же, ребенок нуждается в сбалансированном рационе для здорового развития, в частности должна получать питательные вещества из мяса животных.

Редакция The Village поинтересовалась у специалиста по детскому питанию, можно ли воспитывать ребенка вегетарианцем и как это повлияет на здоровье.

Интересно! Какие напитки можно пить детям до 5 лет, а какие – категорически нет

Конечно, и взрослые, и дети реагируют не на отсутствие мяса, а на недостаток питательных веществ. Однако у детей это проявляется быстрее, а потому сильно влияет на здоровье.

К примеру, дефицит витамина В12, который можно получить из пищи животного происхождения, может привести к анемии, потере аппетита, задержки в развитии и более серьезным последствиям. Растительные заменители животного В12, такие как спирулина, нори или ячмень, показали свою неэффективность.

Если же родители решили воспитать детей вегетарианцами, то они должны быть готовы к тому, что ребенок, повзрослев, имеет право на самоопределение и сможет отказаться от этой идеи.



Вегетарианство в раннем возрасте может очень навредить ребенку

По словам специалиста, человек по своей генетике должен питаться разнообразной пищей, то есть принимать пищу как растительного, так и животного происхождения. И это важно, ведь невозможно полностью заменить животные белки растительными.

К чему может привести вегетарианство ребенка

Кроме того, некоторые микроэлементы и витамины поступают в организм только с мясом и рыбой. Особенно опасно исключение мяса и продуктов животного происхождения из рациона детей, беременных и кормящих женщин.

Важно! В каких продуктах больше всего полезных жиров: ответ эксперта

Ученые доказали, что неполноценное питание ребенка в первые два-три года жизни наносит непоправимый вред организму на всю жизнь и сильно увеличивает риск различных заболеваний. К тому же, вегетариантсво в детском возрасте может привести к снижению устойчивости перед вирусными заболеваниями.

Также в детском возрасте недопустимо сыроедение, потому что термически необработанная пища может оказаться источником болезнетворных микробов и паразитов.

Поэтому кормите ребенка правильно: пищей растительного и животного происхождения, а в старшем возрасте он сможет самостоятельно определиться со своими вкусовыми предпочтениями.