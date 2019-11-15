Почему одежда от Calvin Klein приобрела невероятную популярность в мире

Одежда бренда Calvin Klein – это одно из самых ярких воплощений американской мужской моды и всех ее принципов. Все коллекции торговой марки традиционно выпускают под одним девизом: "Хорошее наряд – это правильно пошитая одежда изысканного кроя."

Мужчина, который выбирает гардероб от Calvin Klein – это образец стиля и отличного вкуса. Визитная карточка бренда – лаконичность, сдержанность, минимализм. Эта марка одежды имеет свой особый характер и образ.

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Создателями известного во всем мире бренда стали два друга – Барри Шварц и, собственно, Келвин Кляйн. Работая над созданием своей линии одежды в Нью-Йорке в 1968 году, молодые дизайнеры, видимо, не предполагали, что успех будет потрясающим. Идейным вдохновителем бренда с первого дня был Кляйн.



Кельвин Кляйн – один из основателей известного бренда

Автор провокационных идей и нестандартных решений, Келвин сознательно выбрал вызов как единственно правильный путь в мире моды. С его именем связаны самые громкие скандалы в индустрии одежды. Одно из самых неординарных решений метра – рекламная кампания новой коллекции, в основу которой была положена картина "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи. Представители церкви назвали недопустимым такое использование произведения искусства и подали на модельера в суд. В итоге модный дом выплатил церкви миллион долларов компенсации.

Calvin Klein наверняка войдет в историю моды как бренд, который подарил миру стиль унисекс. Хотя были у этой марки и гораздо более маскулинные решения.

Стиль "милитари" – еще одно "модное изобретение" богатого на творческие идеи Келвина Кляйна. Этот американский бренд стал первым выпускать всю линейку – от белья до духов.

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Именно на одежде этого бренда впервые появился логотип торговой марки. Сегодня модный дом Calvin Klein считают наиболее успешным и богатым в сфере модельного бизнеса. Его стоимость оценивается в 35 миллиардов долларов. Под брендом Calvin Klein выпускают огромное количество разнообразной одежды и аксессуаров.

Традиционная цветовая гамма бренда – черный, бежевый, серый, коричневый, темно-синий.



Платья от Calvin Klein

Главной деталью мужской линии одежды на протяжении многих лет является пальто. Модный дом Calvin Klein не изменяет установленным традициям. Долгие годы коллекции мужской одежды украшают стильные и строгие пальто oversize, что в переводе – "великовато". Под этим термином стилисты объединили вещи, которые на человеке выглядят как-будто на несколько размеров больше.

Одно из кредо бренда – делать одежду не только для тех, кто знает, чего хочет. К примеру, современные коллекции Calvin Klein предлагают молодым мужчинам, которые неуверены в себе из-за своей внешности, научиться при любых обстоятельствах воспринимать себя таким как есть и всегда оставаться собой.