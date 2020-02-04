Почему полезно держаться за руки с любимым человеком: научное объяснение

Многие пары держатся за руки во время прогулки, просмотра фильма и тому подобное. Как объясняют психологи, люди делают это веками, потому что держание за руки приносит уют, тепло и освобождает от боли.

Несколько экспертов поделились действительно странными и интересными причинами, почему держаться за руки – это обычное поведение человека, передает издание Cosmopolitan.

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Это может уменьшить физическую и эмоциональную боль

Мы уверены, что как только вы прикоснетесь к рукам своей второй половинке, вы сразу почувствуете себя лучше.

Многие исследования в области нейронауки показывают, что прикосновение производит окситоцин – химическое вещество, которое очень хорошо влияет на ваше психическое и физическое здоровье. Это химическое вещество на самом деле является гормоном и участвует в связях построении доверия и эмпатии.

Психолог Джанина Скарлет уверяет, что держание за руки – это эффективная терапия для женщин, которая помогает бороться с депрессией, тревогой и болью. А также может укрепить романтические связи и уменьшить физическую и психологическую боль.



Держание за руки может уменьшить стресс / Фото Unsplash

Эксперт отмечает, что, как показывают исследования, любовное прикосновение от романтического партнера может способствовать снижению боли, артериального давления, тревожности и реакции на стресс.

Держание за руки – это также положительный способ управлять негативными эмоциями. Исследование показало, что держание за руку уменьшает стресс, это было подтверждено использованием МРТ-сканирования мозга участников", – говорит врач Тони Ортега.

Это создает связь с нашим партнером

Когда люди прикасаются руками, между ними создается связь. Как объясняет психолог Сильва Невес, это означает, что "эмоции будут перетекать от одного человека к другому", что называется "межличностная синхронизация". Это явление, при котором люди физиологически зеркально отражают других людей, с которыми они сейчас.

"Вероятно, что держание за руки углубляет человеческие связи", – добавляет она. Но это произойдет только тогда, когда ты будешь держать руку человека, которого действительно любишь и доверяешь.

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Наши руки – одна из самых чувствительных частей нашего тела, и поэтому, по словам психологов, держась за руки, мы более настроены на чувства, эмоции и потребности друг друга.

Это проявляет расположение и близость к любимому человеку

Очевидно, мы держимся за руки с партнерами, чтобы показать им, что мы их любим. И исследования показывают, что пары, которые часто держатся за руки, выражают меньше гнева и больше удовольствия своими отношениями, чем те, кто этого не делает.

Психолог Джоанна Константипулу говорит, что это также символизирует страсть и прочную связь между двумя людьми, которые заботятся друг о друге.

Кроме того, врач Бекки Спелман считает, что держание за руки может быть "доминирующим жестом контроля".

Это обученное поведение с детства

Бекки Спелман говорит, что держание за руки – это поведение настолько инстинктивное и врожденное, что нам даже не приходится думать об этом. "Дети рождаются с рефлексом – они держат крошечные руки вокруг пальца взрослого в своей ладони. Инстинктивно они уже пытаются держаться за руки", – добавляет она.

По словам экспертов, это также способ демонстрации заботы и привязанности.