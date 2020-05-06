Почему ребенок ничем не интересуется: как родители могут помочь

Часто родители жалуются, что их дети, особенно в возрасте 11-15 лет, ничего не хотят делать, не проявляют никакого интереса и не слушают советы взрослых. Как же убедить ребенка чем-то заняться или что-то сделать?

Так, дети могут сидеть в своей комнате, смотреть телевизор, играть в компьютерные игры и тому подобное. Что в таких ситуациях могут сделать родители? Издание Psychologies поделился советами, которые помогут противостоять пассивности малышей и заинтересовать ребенка каким-то занятием.

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Для начала заверим, что бесполезно давить на ребенка, стыдить или уговаривать.

Почему ребенок не имеет мотивации что-то делать? Нежелание что-либо делать и отсутствие мотивации может иметь множество причин: как внешних, так и внутренних. Поэтому прежде чем делать выводы, нужно разобраться, что именно мы считаем отсутствием мотивации.

Почему ребенок ничего не хочет делать

Доктор психологических наук Алан Каздин перечисляет несколько факторов, которые следует принять во внимание.

Свободное время

У многих детей жизнь слишком расписано, они чрезмерно заняты разными делами, и часто не могут позволить себе такую роскошь, как просто ничего не делать хотя бы часик. Однако, ребенку необходимо свободное время.

Но родители не должны поддаваться желанию распланировать каждую минуту жизни своего малыша. И не бойтесь того, что может вам показаться неконструктивным или непродуктивным времяпровождением. Позвольте это ребенку. Будет замечательно, если у семьи есть возможность некоторое время провести вместе без конкретных дел и сроков.

Домашние дела

В детском и подростковом возрасте дети часто теряют интерес к домашним делам. Ребенок в этот период сосредоточена на общении с ровесниками, ведь они слушают одну и ту же музыку, носят похожую одежду, шутят на одни и те же темы. Поэтому им присуще презрение ко всем взрослым.



Ребенок помогает маме дома / Фото dityvmisti

В этом случае отсутствие мотивации к выполнению домашних дел абсолютно естественное. Если до этого времени вы успели выработать определенный порядок и традиции дома, например, вместе обедать и ужинать, заниматься какими-то домашними делами, то гораздо легче продолжать это делать.

Признаки депрессии

Одна из ситуаций, которая должна вызвать у вас беспокойство, это когда ребенок, который всегда был активным, общительным и заинтересованным, вдруг стал вялым, сидит дома, почти ничего не делает и не выражает интереса ни к какой деятельности. Такие изменения в поведении могут быть признаком депрессии.

Здесь важно обратить внимание на то, что ребенок говорит о себе. Если ее замечания выражают негативную оценку о самой себе ("я ничего не могу сделать как надо") или окружающего мира, то это серьезный повод для беспокойства.

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Малыш может стать более раздражительной и чувствительной, чем обычно, у нее могут измениться привычки в том, как она ест, как спит. Даже, вроде, шуточные комментарии типа «лучше бы я умер» важно воспринимать серьезно, если они повторяются. Советуем вам проконсультироваться с профессиональным психологом.

Стресс

Отсутствие мотивации может также стать реакцией на стресс. Взрослые часто даже не рассматривают такую возможность. Почему-то им кажется, что у детей не может быть стресса. А ведь у ребенка гораздо уже круг общения, поэтому и проблемы в какой-то из сфер их жизни они воспринимают гораздо серьезнее.



Ребенок не хочет веселиться / Фото Unsplash

Реакция ребенка на стресс может выглядеть как депрессия, и она часто появляется в ответ на определенные события. Например, если разрываются какие-то отношения с ровесниками, это может быть очень травматичным для ребенка. Сюда же можно отнести насмешки сверстников (за лишний вес, за отставание по какому-нибудь предмету).

Как родители могут в этом помочь

Даже если бесконечные требования, чтобы ребенок перестал сидеть на месте и занялась чем-то, не принесли никакого результата, это не означает, что вы ничего не можете изменить.

Для начала вы можете ограничить время, которое ребенок проводит за смартфоном или компьютером. Вы должны это сделать без агрессии, но убедительно.

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Конечно, если ребенок проводит большое количество времени с товарищами-гениями, собирая компьютеры из запасных частей и разговаривая с ними придуманной языке, то это уже совсем другое дело. Это уже интерес.

Вспомните о том, чего раньше хотел ваш ребенок, что могло бы мотивировать его чаще радоваться жизни. Даже обычная прогулка с друзьями может оказаться наиболее полезной для поднятия настроения. Поэтому начните слушать своего ребенка и ставить в приоритет ее желания и требования.