Почему современные подростки игнорируют предупреждения о коронавирусе: как их убедить

Подростки, несмотря на предупреждение о коронавирусе, продолжают собираться вместе и общаться лично без средств защиты. Почему они игнорируют любые просьбы и как можно на них повлиять – читайте в материале.

Несмотря на миллионы случаев заражения и даже смертей от коронавируса, молодежь продолжает посещать бары и вечеринки на карантине, игнорируя мольбы служащих здравоохранения о социальной дистанции ​​в разгар пандемии, пишет MedicalXpress.

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Почему подростки игнорируют предупреждения о коронавирусе

Психолог Робин Гурвич из Университета Дюка назвала несколько причин.

По ее словам, подростки и молодые люди часто чувствуют себя неуязвимыми. К тому же, ранние данные о вирусе показывали, что молодые люди могут не так сильно пострадать от коронавируса, как пожилые люди. Возможно, именно это и укрепило убеждение подростков.

Однако молодые люди не застрахованы от болезней. Новые исследования показывают, что подростки и молодые взрослые тоже рискуют заразиться COVID-19. Так, в Нью-Йорке 54% пострадавших – люди в возрасте от 18 до 49 лет.



Подростки продолжают собираться, несмотря на карантин / Фото Medic Forum

Центр контроля и профилактики заболеваний США подтверждает, что коронавирус больше всего поражает пожилых людей, но молодежь тоже может пострадать. В США примерно каждый пятый человек, госпитализированный с инфекцией COVID-19 - достаточно молодой - в возрасте от 18 до 44 лет.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил: "У меня есть сообщение для молодых людей: вы победимы. Этот вирус может поместить вас в больницу на недели или даже убить. Даже если вы не заболеете, выбор, который вы делаете в пользу прогулок и игнорирования самоизоляции, может быть выбором между жизнью и смертью, в том числе и для других людей".

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Ведь когда подростки собираются с друзьями, они, вероятно, не думают о других людях, жизнью которых они рискуют. Ведь они могут быть пассивными больными - то есть передавать вирус другим, не имея симптомов в организме.

Советы родителям, как убедить подростков

Эксперт напоминает подросткам думать о людях, которые живут рядом с ними. "Подумайте о своих родителях, бабушках и дедушках или товарищах, которые не имеют иммунитета", – добавляет она.

Объясните им: "Когда ты с друзьями, даже если вы просто собираетесь в небольшую группу, вы возвращаетесь домой, к старшим людям, детям и другим, кто может быть не столь устойчивым к вирусу".

Психолог посоветовала родителям провести беседу с подростками. Скажите им, что это невесело и трудно. Напомните, почему это важно и что они должны придержваться самоизоляции, чтобы защитить близких людей.



Подростки тоже могут заболеть COVID-19 / Фото BBC

Если они не хотят слушать, установите ограничения. Да, будьте готовы к тому, что подростки не будут счастливы, когда вы это сделаете, но это нужно для их же безопасности.

Возможно, будучи на карантине многие подростки имеют чувство утраты молодости и упущенных возможностей.

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"Многие подростки не смогут официально получить дипломы, устроить выпускные вечера и тому подобное. Поэтому нужно признать, что для них это горе, гнев, разочарование и грусть", – добавляет Гурвич.

Эксперт подчеркивает, что важно сделать так, чтобы подростки оставались на онлайн-связи с друзьями. Встреча в видеовызовах не опасна, в отличие от собрания в местном кафе, и такое общение важно.

И помните, что сейчас всем трудно оставаться дома, но это имеет большое значение для нашего здоровья и безопасного будущего.