Почему современные подростки игнорируют предупреждения о коронавирусе: как их убедить
Подростки, несмотря на предупреждение о коронавирусе, продолжают собираться вместе и общаться лично без средств защиты. Почему они игнорируют любые просьбы и как можно на них повлиять – читайте в материале.
Несмотря на миллионы случаев заражения и даже смертей от коронавируса, молодежь продолжает посещать бары и вечеринки на карантине, игнорируя мольбы служащих здравоохранения о социальной дистанции в разгар пандемии, пишет MedicalXpress.
Интересно! Как влюбленным сохранить отношения на расстоянии во время карантина: советы психолога
Почему подростки игнорируют предупреждения о коронавирусе
Психолог Робин Гурвич из Университета Дюка назвала несколько причин.
По ее словам, подростки и молодые люди часто чувствуют себя неуязвимыми. К тому же, ранние данные о вирусе показывали, что молодые люди могут не так сильно пострадать от коронавируса, как пожилые люди. Возможно, именно это и укрепило убеждение подростков.
Однако молодые люди не застрахованы от болезней. Новые исследования показывают, что подростки и молодые взрослые тоже рискуют заразиться COVID-19. Так, в Нью-Йорке 54% пострадавших – люди в возрасте от 18 до 49 лет.
Подростки продолжают собираться, несмотря на карантин / Фото Medic Forum
Центр контроля и профилактики заболеваний США подтверждает, что коронавирус больше всего поражает пожилых людей, но молодежь тоже может пострадать. В США примерно каждый пятый человек, госпитализированный с инфекцией COVID-19 - достаточно молодой - в возрасте от 18 до 44 лет.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил: "У меня есть сообщение для молодых людей: вы победимы. Этот вирус может поместить вас в больницу на недели или даже убить. Даже если вы не заболеете, выбор, который вы делаете в пользу прогулок и игнорирования самоизоляции, может быть выбором между жизнью и смертью, в том числе и для других людей".
К теме! В Украине коронавирусом заболел 4161 человек
Ведь когда подростки собираются с друзьями, они, вероятно, не думают о других людях, жизнью которых они рискуют. Ведь они могут быть пассивными больными - то есть передавать вирус другим, не имея симптомов в организме.
Советы родителям, как убедить подростков
Эксперт напоминает подросткам думать о людях, которые живут рядом с ними. "Подумайте о своих родителях, бабушках и дедушках или товарищах, которые не имеют иммунитета", – добавляет она.
Объясните им: "Когда ты с друзьями, даже если вы просто собираетесь в небольшую группу, вы возвращаетесь домой, к старшим людям, детям и другим, кто может быть не столь устойчивым к вирусу".
Психолог посоветовала родителям провести беседу с подростками. Скажите им, что это невесело и трудно. Напомните, почему это важно и что они должны придержваться самоизоляции, чтобы защитить близких людей.
Подростки тоже могут заболеть COVID-19 / Фото BBC
Если они не хотят слушать, установите ограничения. Да, будьте готовы к тому, что подростки не будут счастливы, когда вы это сделаете, но это нужно для их же безопасности.
Возможно, будучи на карантине многие подростки имеют чувство утраты молодости и упущенных возможностей.
Важно! Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
"Многие подростки не смогут официально получить дипломы, устроить выпускные вечера и тому подобное. Поэтому нужно признать, что для них это горе, гнев, разочарование и грусть", – добавляет Гурвич.
Эксперт подчеркивает, что важно сделать так, чтобы подростки оставались на онлайн-связи с друзьями. Встреча в видеовызовах не опасна, в отличие от собрания в местном кафе, и такое общение важно.
И помните, что сейчас всем трудно оставаться дома, но это имеет большое значение для нашего здоровья и безопасного будущего.