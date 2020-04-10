Почему старшие дети ведут себя как маленькие из-за COVID-19: объяснение и советы родителям

За последние несколько недель изменилось многое для малышей. Их обычные дела, такие как посещение школы или кружков, исчезли, они не могут видеть своих друзей и семью, поэтому некоторые из них в это время начали проявлять регрессию – защитную реакцию психики, когда старший ребенок ведет себя как маленький.

Эксперты отмечают, что это вполне нормально, если ваш дошкольник вдруг хочет притвориться маленьким ребенком, пишет издание Motherly.

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По словам психологов, регрессия – это вполне нормальная реакция на то, что сейчас происходит в мире. Так, дети могут просить вас читать им сказки на ночь, даже если вы этого уже давно не делали.

"Регрессия типична для детства, и это может быть вызвано стрессом, расстройством или травматическим событием", – отмечают врачи Гермиона Локо и Теодор Стерн. А по словам психотерапевта Ноэля Макдермотта, все (даже взрослые), скорее всего, будут регрессировать во время этой пандемии.

Регрессия может быть неприятной для родителей, особенно во время уже стрессового времени самоизоляции. Особенно, когда ребенок дошкольного возраста устраивает истерику, которую они уже переросли.



Успокойте ребенка / Фото Rebenok

Но эксперты предполагают, если ругать или наказывать ребенка, который регрессирует, то это только ухудшит ситуацию. Вам нужно быть добрыми и обнимать ребенка, даже если он отказывается вас слушать.

Доктор Лора Маркхем считает, что "лучшее вмешательство – это успокоение". Она предлагает родителям предложить безопасное пространство детям, которые переживают трудное время, и попытаться использовать фразы вроде "Сейчас у вас такое трудное время, да? Не волнуйтесь, солнце. Я здесь, чтобы помочь тебе".

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Дети выражают тревогу различными способами, в том числе могут иметь проблемы со сном и питанием. Главное, что должны делать родители, – это пытаться объяснить ребенку, что все хорошо, и успокоить его. Вы не можете контролировать внешний мир, но вы можете помочь вашим детям чувствовать себя в безопасности.

Как пишет психолог Ребекка Шраг Гершберг: "Дети демонстрируют свой стресс различными способами: устраивают больше истерик, становятся раздражительными, расстроенными или регрессируют в определенном деле. Но так ваши дети демонстрируют, что волнуются. И нет ничего более ценного, чем занять их и дать им понять, что они в безопасности".