Почему стоит съехать от родителей и в каком возрасте это лучше сделать

Конечно, жить с родителями хорошо и комфортно, потому что продукты всегда куплены, еда приготовлена, одежда выстирана и за квартиру платить не нужно. Но рано или поздно большинство людей покидает отчий дом и начинает самостоятельную жизнь.

Часто переезд детей от родителей связан с началом учебы или работы, хотя не всегда все так просто, как кажется. Но такие изменения нужны как вам, так и родителям. Поэтому психологи назвали 5 причин, почему стоит съехать от родителей до 20 лет, пишет Сегодня.

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До какого возраста нормально жить с родителями? Психологи отмечают, что такая норма для каждого своя. К тому же, принимая такое решение, стоит ориентироваться не на возрасте, а на возможности обеспечить себя.

И это положительно влияет на взрослых. Так, группа ученых из университета Гейдельберга утверждает, что психическое здоровье и самочувствие родителей улучшается, когда их дети начинают жить отдельно от них.

Когда в разных странах дети съезжают от родителей

Как пишет НЛО.TV, в Греции 30-летние молодые люди, которые живут под одной крышей с родителями, не редкость. Социологи считают, что греческая молодежь привыкла жить на всем готовом и боится сложностей.

По статистике, больше половины молодых итальянцев от 18-ти до 34-х лет живут под одной крышей с родителями, даже если у них есть нормальная работа. Далеко не последнюю роль играет и то, что детям удобна такая ситуация, и родители пытаются всячески заинтересовать детей жить дома, в том числе и материально.



В каком возрасте украинцы съезжают от родителей / Инфографика 24 канала

Много молодых людей в Израиле сразу после школы идут в армию. Службу они заканчивают примерно в 21 год. Возвращаться домой после армии для них редкость. Поэтому родные помогают оплачивать своим детям квартиры.

В США не принято надолго задерживаться в родном доме. Сразу после школы многие уезжают поступать в университет или колледж, а потом обычно не возвращаются в родительский дом.

В Великобритании с началом обучения в университете принято съезжать от родителей. Так, до 24-х лет большинство молодежи живет отдельно, хотя и не всегда это подразумевает их полную материальную самостоятельность.

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Французы покидают родительский дом сразу после школы. Они живут в общежитиях или снимают квартиры с друзьями. Родители сохраняют дистанцию ​​и почти не вмешиваются в жизнь детей.

В то же время в Украине больше трети молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет живут с родителями. Собственное жилье есть только у 16%, тогда как 20% проживают в общежитиях, а арендуют жилье – 27%.

Пять причин, почему стоит съехать от родителей

Становление личности

Возраст от 17 до 20 лет – это тот самый момент, когда человек активно развивается как личность и реализует себя. Люди начинают вкладывать в себя определенные убеждения, развивать индивидуальные привычки, входить во взрослую жизнь и жить очень осознанно. Если вы продолжаете жить с родителями, то можете начать зависеть от них, и не быть готовыми к самостоятельной жизни.

Личное пространство

Молодые годы созданы для поиска себя, построения отношений, для нахождения новых друзей и увлечений. Очень трудно вкладывать в себя и развиваться, когда вокруг вас куча родственников. Так когда, как не сейчас, попробовать пожить самостоятельно, научиться находиться наедине с самим собой и попробовать на вкус одиночество?



Личное пространство является важным в отношениях с семьей / Фото Plenium

Новые навыки

Переехав подальше от родителей, вы научитесь вести самостоятельный быт: готовить, стирать, убирать. А также заводить знакомства и самостоятельно решать проблемы. Все это очень нужные навыки, которые помогут вам в будущем и особенно в семейной жизни.

Стимул к финансовой самостоятельности

Переехав от родителей, у каждого появляется осознание, что необходимо стать финансово независимым человеком. Кстати, съехать от родителей – это ответственный шаг, к которому нужно морально подготовиться. Ведь найти работу, не имея ни малейшего опыта, это не очень просто.

Меньше контроля – больше доверия

Всех нас в детстве и юности контролировали родители. Поэтому, переехав от родителей, вы выйдете с ними на новый уровень доверия. Это, в свою очередь, ослабит родительский контроль, и вы сможете самостоятельно распоряжаться собственной жизнью. К тому же, чем реже вы видитесь со своими родителями – тем больше успеваете соскучиться друг по другу.



Почему украинцы съезжают от родителей / Инфографика 24 канала