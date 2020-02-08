Почему в современном мире трудно найти себе пару: мнение психолога

Все чаще мы можем услышать от юных девушек и парней, и не только, что сейчас очень сложно найти кого-то для серьезных и длительных отношений. Почему так? Мы решили выяснить, что стало причиной того, что людям трудно найти вторую половинку в современном мире.

В комментарии "Семьи 24" психолог Марта Пивоваренко рассказала, что сейчас молодежь активно пользуется электронными средствами знакомств, а старшее поколение, например, услугами компаний – так называемых брачных агентств.

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"Причина, почему сейчас кажется труднее найти себе пару – это дистанция, которую создает урбанистика городов. И чем больше людей живет в городе, тем психологическая дистанция растет, увеличивается растерянность, а потому человек более озабочен, острее чувствует отстраненность от других и испытывает дискомфорт при знакомстве", – сказала эксперт.

Однако, по словам психолога Натальи Братасюк, благодаря интернету у людей стало больше возможностей общаться с другими, а значит, появился больший выбор партнеров.

Когда-то, если люди симпатизировали друг другу, они встречались, пытались беречь отношения, работать над ними. Теперь из-за интенсивного общения в соцсети, если нам что-то не подходит – мы просто идем дальше, ведь выбор – большой. Это и является одной из причин, почему сложно сегодня выбирать пару,

– ответила она.

Интересно, что специалисты из Кипрского университета в Никосии выдвинули гипотезу о том, что биологически обусловленные механизмы подбора "второй половины" сильно отстают от условий жизни людей, ведь они существенно изменились за последние сто лет, передает издание "Здоровье".

В частности, большая часть наших инстинктов сформировалась тогда, когда жениха или невесту подбирали родственники. Сейчас этим приходится заниматься самому, поэтому у человечества, по мнению ученых, не было времени приспособиться к новым обстоятельствам.

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К тому же, как показывают исследования, современные люди слишком сильно ориентированы на карьеру и зарабатывание денег, что негативно влияет на институт брака. Балансировать между семьей и работой в наше время становится все сложнее, это вызывает внутренние конфликты и стрессы на их фоне. Сегодня жизнь совершенно отличается от того, что было 50 лет назад.

Так, психолог Марта Пивоваренко советует искать себе пару там, где вы обычно работаете, живете, занимаетесь хобби, на концертах или даже в общественном транспорте.