Почему важно научить детей любви к себе: советы психолога, как это сделать

Любовь к себе является одним из важнейший навыков для человека любого возраста и пола. Ведь это дает возможность понять себя, научиться видеть свои желания и не бояться проявлять собственные эмоции. Каждый должен уметь прислушиваться к себе и не обращать внимания на замечания, если вы сделали что-то так, как сами захотели.

Родителям важно на личном примере показывать детям, что такое любовь к себе и как она проявляется. Ведь дети, как губка, впитывают все от своих родителей, как выразился в инстаграме психолог Александр Шахов.

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"Родители учат ребенка любви к себе и, как следствие, у него эмоции проявляются вполне естественным образом. Такой человек становится целостной, автономной личностью и умеет оказывать себе поддержку сам", – говорит он.

По словам психолога, когда родители любят ребенка, то они говорят ему, что он хороший, молодец и несмотря на то, что порой ошибается, он не становится хуже. При этом можно говорить "нет" и отказывать, потому что это нормально.



Показывайте ребенку любовь и учите любить себя / Фото Pinterest

Кроме того, родители должны подчеркивать, что отличаться от других, проявлять свои эмоции – тоже нормально. А если родители запрещают детям проявлять свои эмоции, то они таким образом подавляют своих детей.

"Если ребенок злится или плачет, то ему нужно просто сказать о том, что это нормально. "Ты злишься, не хочешь делать уроки – я тебя хорошо понимаю. Тебе страшно выступать на сцене, я знаю, и это нормально". То есть переживать свои эмоции – это естественно", – уверяет психолог.

Однако, по словам Шахова, родители также должны знать, как поддержать ребенка и мотивировать его двигаться дальше.

Когда ребенок видит, как родители любят себя – тем самым они учат и своего ребенка любить себя. И когда дети отделяются от родителей, ребенок уже может сам дать себе поддержку. Именно родители учат любви к себе,

– заверил психолог.

Важно понимать, когда человек не боится проявлять свои эмоции, он становится целостным, уверенным в себе и может справляться со своими проблемами самостоятельно.

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Как чувствует себя человек, который не умеет любить себя? "Если человека не научили любви к себе из-за постоянной критики и обесценения, то он, вырастая, нуждается в человеке, который способен научить его любить", – пояснил психолог. В частности, поддержка от близкого человека важна каждому.

В качестве примера Шахов привел историю об автомобиле: "Когда вы разбили машину, то вам важно услышать от вашего родного человека, что ничего страшного здесь нет, ведь это всего лишь кусок железа, главное – что с вами все хорошо. После чего вас обнимают и таким образом поддерживают".