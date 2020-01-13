Почему важно привлекать детей к совместной работе

Дети на самом деле очень любят помогать родителям и копировать их поведение. "Хочу быть, как папа", "Хочу быть, как мама" – самые близкие люди для них первые примеры подражания. Но часто родители сами отбивают в них желание быть энтузиастами, говоря сокрушительную фразу: "Отойди, я сама" или "Нет, не трогай! Лучше я сама".

Так, педиатр Надежда Мостовая рассказала, что, начиная что-то делать с ребенком, родителям стоит позволить ему ошибаться.

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"Не страшно, если дети разобьют игрушку, разрисуют, кроме бумаги, еще и стол. Очень важно не вызвать у ребенка комплекс неполноценности и неуверенности в себе. Ведь впоследствии в школьном возрасте можно встретить апатичного, "ленивого" ребенка", – заверила Надежда.

Ведь все родители очень любят своих чад и готовы на все ради них. Поэтому мы можем часто встретить такую ​​картину, как мама, которая несет портфель сына и еще 10 пакетов, или как папа завязывает шнурки своей 10-летней дочери. Родители делают это все с мыслью: "Ой, лучше я быстренько сама/сам все сделаю."

"Родители, не надо так. Позвольте ребенку делать это своими руками. Пусть оно будет кривым, но будет сделанным ребенком", – подытожила педиатр.

Но заметим, что решение вопроса, когда привлекать ребенка к труду на благо семьи, зависит не столько от его возраста, сколько от того, насколько он готов и морально, и физически. Психологи советуют начинать уже с двухлетнего возраста. Сначала научите малыша убирать за собой игрушки. Чем старше становится ваш ребенок, тем больше поручений он может выполнить. Родители всегда должны поощрять желание ребенка им помочь.

Однако, перекладывать всю домашнюю работу на него тоже не следует. Обязанности ребенка должны быть посильными и не мешать учебе и внеклассным занятиям.