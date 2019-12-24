Почему женщинам труднее добиться успеха в карьере, чем мужчинам: объяснения психолога

Вследствие распространенного в обществе стереотипа, что определенный вид деятельности – это "не женское дело", женщинам гораздо труднее, чем мужчинам, занимать ответственные руководящие должности. И хотя женщины гораздо чаще мужчин заявляют о сложности получения руководящих должностей, мужчины продолжают утверждать, что карьерное продвижение не зависит от пола.

В комментариях "Семьи 24" психолог Украинского научно-исследовательского института гражданской защиты Елена Дышкант заверила, что женщины, чаще всего, имеют немного другую мотивацию в достижении успеха. По ее словам, женщину в работе больше интересует процесс, а мужчину – результат.

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"Кроме того, период декретного отпуска на длительное время отстраняет женщину от карьерного роста, а иногда даже меняет карьерные стереотипы и мотивацию в сторону увеличения внимания на воспитание детей, чем на собственные карьерные достижения и заставляет подстраивать свое рабочее время под воспитательный процесс", – добавила психолог.

Интересную картинку в подтверждение того, что женщинам труднее добиться карьерного роста, опубликовал руководитель Mahindra Group в фейсбуке.

"На прошлой неделе я помогал своей дочери заниматься с внуком, и это повернуло мое представление о роли жены в семье. Я горжусь каждой работающей женщиной и признаю, что их успехи требуют гораздо больше усилий, чем их мужчин", – написал Ананд Махиндра в соцсети.

I’ve been helping to baby-sit my year old grandson this past week & it’s brought home to me the stark reality of this image. I salute every working woman & acknowledge that their successes have required a much greater amount of effort than their male counterparts pic.twitter.com/2EJjDcK1BR — anand mahindra (@anandmahindra) 5 лютого 2019 р.

Зато эксперт Института демократии Филиппа Орлика уверяет, что женщины лучше справляются с работой, когда речь идет об отношениях с людьми – они лучшие учителя, медработники и т. п, а мужчины успешнее с матеральними предметами – они слесари, строители и тому подобное.

В условиях ограниченного государством свободы рынков, такие возможности сокращаются, и поэтому мужчинам и женщинам приходится жестче конкурировать на ограниченном спектре позиций. Здесь женщины часто проигрывают мужчинам, потому что мужчины готовы отдавать себя полностью работе, тогда как женщина всегда стоит перед выбором между карьерой и семьей, а именно рождением и воспитанием детей,

– добавил эксперт.

По его словам, в то же время выбор женщин в пользу карьеры больше не считается "нарушением норм" и уважаем в обществе.