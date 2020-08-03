Первый поход в детский сад – важный шаг в жизни не только малышей, но и родителей. Поэтому к нему следует готовиться как детям, так и мамам с папами. Какие ошибки чаще всего допускают родные, отдавая своих чад в коллектив сверстников, – читайте в материале.

Чтобы дошкольники лучше адаптировались к детскому саду, родители разговаривают с ними на эту тему задолго до первого визита в коллектив. Однако часто они обещают своим потомкам золотые горы или наоборот порождают неоправданные страхи. Проект 4 Mamas собрал 10 самых типичных ошибок родителей, которые отдают детей в детсад.

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Преувеличивать реалии

Родители иногда уверяют малышей, что в детском саду их ждет вкусная каша и интересные развлечения. Если изначально такая мотивация работает, то впоследствии дети осознают, что все не так идеально, как описывали родители. Есть риск, что они не только разочаруются в детсаду, но и будут скептически относиться к вашим словам.

Описывать все в черных тонах

​Не стоит готовить свое чадо к худшему. Необходимость мамы и папы ходить на работу, злая воспитательница и недоброжелательные дети – не лучшие перспективы. Поэтому советуем объективно обрисовывать все преимущества и недостатки детсада и не прибегать к крайностям.

Ссориться с воспитательницей по пустякам

Если вас действительно что-то не устраивает в подходе к воспитанию, можно спокойно поговорить и прийти к согласию. Позиция "я знаю лучше" только испортит отношения с воспитательницей, а мама-скандалистка не придаст ребенку уверенности.

Исчезать неожиданно

​Малышам часто трудно расставаться с родителями, пусть даже и ненадолго. Поэтому забудьте о фокусе с внезапным исчезновением, так как ребенок может подумать, что мама или папа больше не вернется. Не подвергайте крох такому мощному стрессу.

Быстро отдать ребенка и бежать по делам

Малышам недостаточно, чтобы их поспешно поцеловали в щечку и побежали на работу. Детям гораздо спокойнее, когда родители любезно поздороваются с воспитательницей и после неспешного утра займутся своими делами.

Поощрять подарками

​Не следует на пороге детсада обещать ребенку игрушку, чтобы он легче переборол свое "не хочу". Ведь метод подкупа может перерасти в привычку, и после каждого прошения вы каждый раз будете слышать: "А что мне за это будет?"

Выяснять отношения с другими детьми

​Никогда не ругайтесь на других детей. Для выяснения конфликта свяжитесь с родителями малыша, вместе придите к согласию и помогите своим чадам.

Игнорировать правила детсада

У ребенка должны быть сформированы первичные навыки самообслуживания, психологическая готовность к жизни по определенному расписанию и к пребыванию в социуме. Только с предварительной подготовкой родителей он сможет легко адаптироваться к новым условиям.

Перекладывать ответственность на дошкольное учебное заведение

​Не полагайтесь целиком на учебное заведение. Всестороннее и гармоничное развитие ребенка все еще зависит только от вас.

Становиться на сторону воспитателя

​Ребенок может вести себя плохо, но это не означает, что вы вместе с воспитательницей должны ругать его. Всегда защищайте свое чадо. Лучше наедине поговорите с ребенком по поводу его поведения и объясняйте все спокойно и без криков.