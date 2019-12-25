Подростки ненавидят, когда родители публикуют информацию о них в соцсетях: исследование
Родители часто выставляют фотографии или пишут о жизни своих детей. Однако ученые выяснили, что подросткам надоело то, что их родные делятся слишком личной информацией в интернете.
Об этом говорится в исследовании Microsoft. Ученые опросили подростков в возрасте 13-17 лет и взрослых в возрасте 18-74 лет ( более 12 тысяч человек в 25 странах).
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Результаты исследования:
- 42% подростков сообщили о проблемах с родителями, которые размещают информацию о них в социальных сетях.
В частности, 11% заявили, что публикация информации родителями в соцсетях является "большой проблемой", 14% считают это "средней проблемой", и лишь 17% – "малой проблемой".
- 30% опрошенных вообще не считают это проблемой, а 28% подтвердили, что их родители никогда не публиковали фотографии или сообщения о них в социальных сетях без их согласия.
Исследователи рекомендуют "делиться своей жизнью" в соцсетях осторожно.
"Поделиться или не поделиться информацией – это личное решение семьи, но если вы решите это сделать, то родители должны быть внимательными, рассудительными и случайно не раскрывать слишком много деталей", – подчеркнули эксперты.