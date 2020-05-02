Подросток научил свою бабушку популярному танцу в TikTok: милое видео
18-летний британец Льюис Ли, который стал известным благодаря своим видео танцев и тренировок в TikTok, недавно поделился клипом, в котором он с бабушкой синхронно танцевал под песню Jawsh 685 "Laxed".
Подросток научил свою бабушку всем танцевальным движениям после того, как привез ей домой продукты. Свое видео он опубликовал в популярной сети Инстаграм и ТикТок.
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И хотя движения Льюиса безусловно выглядят красиво, на видео невозможно оторвать взгляд от его бабушки, которая очаровательно повторяла танец на безопасном расстоянии в своем халате.
Смотрите видео парня с бабушкой:
Пока это милое видео с бабушкой набрало почти 9 миллионов просмотров.