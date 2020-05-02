24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Подросток научил свою бабушку популярному танцу в TikTok: милое видео

- Читати новину українською
Подросток научил бабушку популярном танцу
Подросток научил бабушку популярном танцу / Коллаж 24 канала

18-летний британец Льюис Ли, который стал известным благодаря своим видео танцев и тренировок в TikTok, недавно поделился клипом, в котором он с бабушкой синхронно танцевал под песню Jawsh 685 "Laxed".

Подросток научил свою бабушку всем танцевальным движениям после того, как привез ей домой продукты. Свое видео он опубликовал в популярной сети Инстаграм и ТикТок.

Интересно! Лайфхак для родителей на карантине: мама придумала систему знаков, чтобы спокойно работать дома

И хотя движения Льюиса безусловно выглядят красиво, на видео невозможно оторвать взгляд от его бабушки, которая очаровательно повторяла танец на безопасном расстоянии в своем халате.

Смотрите видео парня с бабушкой:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ?ewis ?eigh (@lewisleighh)

Пока это милое видео с бабушкой набрало почти 9 миллионов просмотров.

Автор: Мария Бондар
Теги: Соцсети Великобритания Родители и дети Семья
blog_ava
Как назвать ребенка в мае: имена для мальчиков и девочек
1 мая