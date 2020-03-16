Покажите это детям: Минздрав создал детский видеоролик о безопасности от коронавируса

Министерство здравоохранения совместно с телеканалом ПЛЮСПЛЮС создали информационный детский видеоролик о безопасности во время карантина от коронавируса Covid-2019.

Из-за распространения заболевания карантин в Украине продлится до 3 апреля.

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Для того, чтобы проинформировать детей об опасности коронавируса работники Минздрава и телеканала ПЛЮСПЛЮС создали информационные ролики о безопасности малышей во время карантина.

"Поможем детям уберечься от коронавируса! Давайте общаться с ними на важную тему простым языком", – говорится в подписи к видео.

Смотрите видео: Минздрав создал ролик для детей о безопасности от коронавируса

Отметим, что 12 марта по 4 апреля в Украине внедрили общенациональный карантин. Отменили обучение в школах, вузах и садах, соревнования с болельщиками, концерты.

Как известно, сейчас в Украине 5 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом Covid-2019. Больше – читайте здесь.



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