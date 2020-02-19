Покупают в Украине и за рубежом: как создавался украинский бренд одежды Фолк Мода

"Фолк Мода" – это украинский производитель патриотической одежды. Бренд зарегистрирован в 2012 году, а производство началось с одной швейной машины, таланта и желания работать. Сегодня "Фолк Мода" – это прогрессивная компания, чья продукция популярна и распространяется по всей Украине и за границу.

Учредителями украинской компании являются львовяне Максим Туганов и Петр Скирчук. В ассортименте "Фолк Моды" представлены футболки, рубашки, платки, носки, изготовленные из стопроцентного хлопка.

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Как началась история бренда

Соучредитель бренда Петр Скирчук рассказал изданию Inspired, что история "Фолк Моды" началась в 2012 году, когда трое молодых людей решили создать современную стильную одежду с украинской вышивкой.

"В то время на рынке было много вышитой одежды, но это была "шароварщина". Мы хотели начать делать что-то стильное, современное, но одновременно и учитывая наши традиции. Так и стартовала работа над вышитыми и патриотическими футболками, дальше пошли современные вышиванки, позже свитера, спортивные костюмы и т. д.", – сказал он.



Основатели "Фолк Моды": Петр Скирчук (слева) и Максим Туганов (справа)

Как создается одежда от "Фолк Мода"

Создатели "Фолк Мода" очень скрупулезно подходят к разработке каждой модели. Сначала дизайном рисунка занимается художница с помощью красок. После этого фокус-группа должна одобрить рисунок, который далее попадает в руки дизайнеру-программисту, а уже потом выводится на печать.

В 2015 году ассортимент марки расширился современными свитшотами с элементами вышивки, худи на патриотическую тематику. В центре коллекции представлен оригинальный реглан, принтом которого стала петриковская роспись.

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Что больше всего нравится во время процесса создания одежды? По словам соучредителя Петра Скирчука, ему нравится все – от часовых обсуждений новых моделей до первых, а позже – энных пробных моделей, которые получают оценки от нашей "фокус группы".

Как основатели популяризировали бренд

Учредители рассказали, что они для продаж создали собственный сайт на SaaS-платформе (в облаке) из уже готового набора предложенных инструментов и шаблонов. Для начала бренд заплатил за простейший функционал сайта и оплатил годовую стоимость домена (около 50 долларов). Затем предприниматели выбрали максимально простой для пользователя шаблон и разместили на сайте ассортимент своего товара.

"Все, чего хотели в компании – чтобы клиент зашел на сайт и максимально быстро и легко оформил покупку. В целом создание сайта, покупка домена и хостинга обошлись "Фолк Моде" примерно в 300 долларов", – рассказал основатель бренда.



Бренд "Фолк Мода" имеет даже семейные коллекции

Однако в течение первых недель продаж не было совсем. Сайт нужно было продвигать. Тогда компания решила подойти к вопросу комплексно. "Фолк Мода" создала страницы в соцсетях, настроила и оплатила рекламу.

Уже сейчас через сайт бренда проходят десятки-сотни заказов в день не только из Украины, но и со всего мира. Выход в интернет позволил компании наладить розничные продажи по всей стране и получить выход на международный рынок.

Кто носит бренд "Фолк Мода"

Клиентами бренда "Фолк Мода" являются как рядовые украинцы, так и знаменитости: Александр Усик, Василий Вирастюк, Dzidzio, "Пиккардийская Терция", "Мед Хедс", Евгений Кошевой, и много других звезд. Кроме того, "Фолк Мода" сотрудничает с крупнейшими торговыми сетями Украины. А его одежду покупают по всему миру.



Dzidzio тоже любит одежду от бренда "Фолк Мода"

Интересно, что бренд не только поддерживает украинское, но и являются патриотами своего государства. Поэтому, компания участвует во всевозможных проектах и максимально старается помогать защитникам на фронте.