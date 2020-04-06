Полезные советы для обучения дома

Карантин продолжается, а все университеты перешли на дистанционное обучение. Кому-то такая ситуация нравится, а кто-то может быть расстроенным из-за того, что долго не увидится со своими друзьями. Мы подготовили для вас несколько интересных идей: как организовать свое пространство и как себя развлечь во время карантина дома.

Организация рабочего места

Начнем, наверное, с того, что большинство учебных заведений на карантине, а потому студентам приходится слушать пары онлайн. Но иногда просто лень встать и подойти к ноутбуку или компьютеру. Одной из причин такой лени является неправильно организованное место.

Частенько у нас на столе полный беспорядок, или он вообще не приспособлен к работе. Поэтому первый шаг, чтобы настроиться на обучение дома, – организовать свое рабочее место. Желательно, чтобы это был не кухонный стол где-то возле холодильника, потому что вы частенько будете отвлекаться на что-то вкусненькое.

Вы можете обустроить свой рабочий уголок в своей комнате. А чтобы сделать его более уютным, можно распечатать снимки с одногруппниками или просто замечательные произведения искусства.

В этом могут помочь принтеры Canon PIXIMA G, ведь они качественно и быстро выполняют свою работу. Фотографии, которые выходят из-под иглы этого принтера, отличаются яркостью и насыщенностью цветов. Поэтому взглянув на них, вы точно не забудете своих товарищей из университета.

Распечатка материалов

Во время удаленного обучения может потребоваться распечатка дополнительных материалов, которые вам будут необходимы для выполнения определенного задания или просто для удобства. К примеру, кто-то воспринимает текст лучше из печатного источника, чем на дисплее смартфона или мониторе ноутбука.

Чтобы легко распечатать все необходимое, можно также использовать принтеры Canon PIXIMA G. Они имеют не только значительный запас цветной печати, но и черно-белой. Вы сможете напечатать до 12 тысяч черно-белых страниц. В этот запас можно уложиться даже с сотнями перепечаток своей дипломной работы.

Хобби

Ну и как же без хобби. Вы же не все время должны учиться, поэтому стоит заняться чем-то для души. Вы можете заняться своим любимым делом и можете начать изучать что-то новое. К примеру, можно заняться оригами, или начать лепить разные поделки из папье-маше, можно даже самостоятельно сконструировать милейшую 3D-фигурку панды.

В общем, здесь есть немало пространства, где можно разгуляться. К слову, интересные идеи изделий из бумаги можно найти на Creative Park. И если втянуться в эту вселенную бумажных шедевров, вам точно будет чем заняться до завершения карантина.