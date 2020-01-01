Полезные советы, как пережить новогодние праздники с детьми
После окончания празднования Нового года и распаковывания подарков из-под елки дети снова захотят проводить время с родителями. Как бы люди не любили своих детей, постоянно с ними находиться иногда трудно. Что же делать со своими чадами в период новогодних праздников, когда у них еще каникулы?
HuffPost собрал несколько советов, которые помогут приятно провести время.
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- Не делайте ничего
Вы провели последние несколько месяцев, работая, планируя праздники и покупая подарки. Поэтому можете смело дать себе день или больше, чтобы проводить время дома со своими детьми – просто посидите рядом, пока они радуются своим подаркам, и медленно выдыхайте после праздничного безумия.
- Проведите время на улице независимо от погоды
Также, чтобы отдохнуть от новогодней суеты, вы можете прогуляться с детьми и подышать свежим воздухом, даже если это всего лишь один день. Это хороший способ снять стресс.
- Создавайте замки дома
Все, что детям нужно для полного счастья – это несколько кресел и простыня. Кроме того, домашние замки – отличный способ провести время, если вы не хотите выходить из дома.
Постройте с детьми домик из пледов/ Фото Pinterest
- Сделайте портреты детей в натуральную величину
Для этого вы можете использовать картонные коробки, которые точно где-то завалялись дома. Обрисуйте контуры своих чад и позвольте детям разрисовать эти портреты или же порезать старую одежду, чтобы они "одели" свои портреты.
- Сделайте на стене граффити
Нет, не на самой стене! Возьмите листок бумаги или ватман и приклейте его так, чтобы дети могли рисовать по нему, а не по стене. Нарисуйте или приклейте им рамку, за которую нельзя выходить.
- Покатайтесь на коньках
Вы должны определенно устроить это для своих детей. Ведь катание на коньках в рождественской атмосфере может подарить вам и малышу очень яркие впечатления.
Сводите детей показаться на коньках или санках
- Посмотрите рождественские фильмы
Старые добрые фильмы могут выручить всегда. Их список вы можете найти здесь.