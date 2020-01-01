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Полезные советы, как пережить новогодние праздники с детьми

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Как пережить новогодние праздники с детьми / ovb

После окончания празднования Нового года и распаковывания подарков из-под елки дети снова захотят проводить время с родителями. Как бы люди не любили своих детей, постоянно с ними находиться иногда трудно. Что же делать со своими чадами в период новогодних праздников, когда у них еще каникулы?

HuffPost собрал несколько советов, которые помогут приятно провести время.

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  • Не делайте ничего

Вы провели последние несколько месяцев, работая, планируя праздники и покупая подарки. Поэтому можете смело дать себе день или больше, чтобы проводить время дома со своими детьми – просто посидите рядом, пока они радуются своим подаркам, и медленно выдыхайте после праздничного безумия.

  • Проведите время на улице независимо от погоды

Также, чтобы отдохнуть от новогодней суеты, вы можете прогуляться с детьми и подышать свежим воздухом, даже если это всего лишь один день. Это хороший способ снять стресс.

  • Создавайте замки дома

Все, что детям нужно для полного счастья – это несколько кресел и простыня. Кроме того, домашние замки – отличный способ провести время, если вы не хотите выходить из дома.

Побудуйте з дітьми будиночок з пледів
Постройте с детьми домик из пледов/ Фото Pinterest

  • Сделайте портреты детей в натуральную величину

Для этого вы можете использовать картонные коробки, которые точно где-то завалялись дома. Обрисуйте контуры своих чад и позвольте детям разрисовать эти портреты или же порезать старую одежду, чтобы они "одели" свои портреты.

  • Сделайте на стене граффити

Нет, не на самой стене! Возьмите листок бумаги или ватман и приклейте его так, чтобы дети могли рисовать по нему, а не по стене. Нарисуйте или приклейте им рамку, за которую нельзя выходить.

  • Покатайтесь на коньках

Вы должны определенно устроить это для своих детей. Ведь катание на коньках в рождественской атмосфере может подарить вам и малышу очень яркие впечатления.

Катання на ковзанах
Сводите детей показаться на коньках или санках

  • Посмотрите рождественские фильмы

Старые добрые фильмы могут выручить всегда. Их список вы можете найти здесь.

Автор: Мария Бондар
Теги: Новогодние праздники Дети и несовершеннолетние Родители и дети Психология Дети Семья
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30 декабря 2019
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